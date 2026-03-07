De qué murió Stephen Hibbert, el icónico actor de "Pulp Fiction", a los 68 años

La noticia circuló rápidamente en redes sociales y portales especializados en cine. Aunque Hibbert llevaba varios años lejos de los grandes proyectos de Hollywood, su figura permanecía asociada a un personaje que el público nunca olvidó.

Para muchos seguidores del cine independiente, su nombre quedó ligado a una de las escenas más perturbadoras y recordadas de Pulp Fiction, la película estrenada en 1994 que marcó un antes y un después en la narrativa cinematográfica moderna.

El film dirigido por Quentin Tarantino revolucionó la industria con su estructura narrativa fragmentada, diálogos intensos y personajes fuera de lo convencional. Dentro de ese universo particular apareció un personaje breve pero impactante: The Gimp.

Stephen Hibbert Pulp Fiction

El personaje en "Pulp Fiction" que lo volvió inolvidable

En Pulp Fiction, Stephen Hibbert interpretó a The Gimp, una figura silenciosa y perturbadora que aparece en una de las secuencias más oscuras de la película.

Vestido con un traje de látex negro y una máscara con cierre metálico, el personaje formaba parte de una escena ambientada en el sótano de una tienda de antigüedades. Aquella secuencia se convirtió en una de las más comentadas del cine de los noventa por su intensidad y su atmósfera inquietante.

Aunque su aparición en pantalla fue breve, el impacto del personaje resultó enorme. Muchos espectadores recordaron esa escena durante años y la asociaron automáticamente con la estética provocadora de Tarantino.

El propio Hibbert reconoció en varias entrevistas que ese papel marcó su carrera. A pesar de haber participado en otros proyectos televisivos y cinematográficos, sabía que el público lo identificaba principalmente por esa escena.

Stephen Hibbert Pulp Fiction 1

Otra pérdida reciente vinculada a "Pulp Fiction"

La muerte de Stephen Hibbert no fue el único episodio trágico que afectó recientemente al universo de Pulp Fiction. Tres meses antes, el mundo del cine se había sorprendido con la muerte del actor Peter Greene, otro de los intérpretes vinculados a la película.

Según informaron medios estadounidenses, Greene fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York. El reporte preliminar indicó que el actor presentaba una herida de bala en la axila izquierda, que había provocado una lesión en la arteria braquial.

Las autoridades investigaron el hecho, pero aclararon que no se detectaron indicios de un acto delictivo. La principal hipótesis que manejaron los investigadores fue que se tratara de un accidente.