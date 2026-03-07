Así fue la reaparición pública de Sofía Reca a 8 meses de la trágica muerte de su hija Mila Yankelevich

Embed

“Estuvieron en el restaurante Makoto de Miami, en Bal Harbour, en la zona norte, que es donde vive Sofía Reca con Tomás Yankelevich, y ahí está con el grupo de amigas. De a poquito, después de la tragedia, Sofía Reca está socializando un poco”, precisó Méndez al aire.

La imagen que comenzó a circular muestra a la esposa de Tomás Yankelevich de espaldas, sonriendo y compartiendo la mesa con su círculo cercano. Todo indica que la foto fue tomada cuando la reunión ya estaba terminando, en el momento del postre.

La postal fue publicada por una de las amigas que participó del encuentro, quien acompañó la imagen con un breve mensaje: “Mis amigas potris”.

Cabe recordar que el dramático episodio ocurrió el lunes 29 de julio del año pasado cerca de las 11 de la mañana. En ese momento, una barcaza impactó contra el velero en el que navegaba Mila junto a un grupo de chicos de distintas edades que participaban de una actividad organizada por un campamento de verano del Miami Yacht Club.

El hecho tuvo lugar en la Bahía de Biscayne, en las inmediaciones de la isla Hibiscus. A bordo del velero también se encontraba una joven adulta de 19 años que estaba a cargo del grupo. Tras la colisión, todos los ocupantes cayeron al agua. Como consecuencia del accidente murieron Mila y otras dos niñas. Posteriormente, la causa fue caratulada como “ahogamiento accidental”.

reaparición pública de Sofía Reca a casi 9 meses de la muerte de suhija Mila Yankelevich

Quién es Sofía Reca, la esposa de Tomás Yankelevich

La sorpresiva e inexplicable muerte de Mila, la hija de 7 años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca —y nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena— provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo a fines de julio del año pasado. La tragedia golpeó de lleno a una de las familias más reconocidas de la televisión argentina y reavivó un dolor que el clan ya había atravesado años atrás.

Es que el dramático episodio recordó inevitablemente otra pérdida devastadora: la repentina muerte de Romina Yankelevich, hija mayor de los históricos productores, ocurrida 15 años atrás cuando tenía apenas 36 años.

Según se supo, la pequeña Mila vivía en Miami junto a sus padres y su hermano. El día del accidente participaba de una salida náutica cuando navegaba en un velero con otros chicos de su edad y una adulta de 19 años en las costas de Biscayne Bay. En ese momento, la embarcación fue embestida por una barcaza, un impacto fatal que terminó con la vida de la niña y de otra menor argentina que también viajaba en el velero.

En medio de la conmoción que generó el caso, muchos comenzaron a preguntarse quién es Sofía Reca, la esposa de Tomás Yankelevich. La actriz, cantante y presentadora argentina nació el 31 de marzo de 1984 en Luján, provincia de Buenos Aires, y es hija de Guillermo Reca, ejecutivo bancario y empresario del sector energético.

Sofía Reca y Tomás Yankelevich

Su carrera artística comenzó a principios de los años 2000. En 2001 debutó en televisión de la mano de Disney Channel y luego participó en distintas ficciones argentinas como Los Roldán, Paraíso Rock y Sos mi vida. Además, se desempeñó como conductora infantil en señales de Disney y en Playhouse Disney, donde compartió pantalla con Diego Topa.

En su vida personal, entre 2002 y 2007 mantuvo una relación con Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, mientras continuaba consolidando su carrera artística.

Tiempo después, en 2008, comenzó su historia de amor con Tomás Yankelevich. Se conocieron en una fiesta de la productora de Cris Morena y el flechazo fue inmediato. Tras un año de noviazgo, la pareja decidió casarse el 20 de diciembre de ese mismo año.

A partir de entonces, Reca optó por priorizar su vida familiar. En 2010 nació su primer hijo, Inti, y ese mismo año la familia atravesó la muerte de Romina Yankelevich, un momento en el que Sofía fue un apoyo fundamental para su marido.

En 2014, cuando Tomás se desempeñaba como directivo en Telefe, la actriz recibió una propuesta laboral en Estados Unidos y se instaló junto a su hijo en Bal Harbour. Años después, cuando Yankelevich asumió un rol ejecutivo en Turner Latin America, la familia se mudó definitivamente al país norteamericano.

Allí, en 2018, nació Mila, la segunda hija del matrimonio, cuya trágica muerte volvió a sumir a la familia en un dolor imposible de dimensionar.