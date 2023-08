El problema físico de Nico Occhiato que impresionó y les dio asco a sus compañeros: "¿Cómo nunca nos percatamos?"

“Es de familia, la familia de mi abuelo Vitorio tenía mucha nuez así pronunciada”, explicó Nico. Pero se empezó poner muy incómodo ante los gritos de sus compañeros que señalaban su parte del cuello y le pedían que se lo tape porque les daba impresión y asco.

Esta nuez tiene la función de para proteger la laringe y las cuerdas vocales. Las mujeres también tiene pero de tejado de dos aguas por lo que no es tan pronunciada en el cuello.

Nico Occhiato le contestó a Jorge Rial tras sus polémicas declaraciones de los streamings: "Está..."

Jorge Rial lanzó un filoso comentario desde Twitter contra Nico Occhiato y que luego ratificó en una entrevista con LAM, América Tv, donde siguió agregando más picante.

"La extraña historia de los comunicadores que son apolíticos pero partidarios", decía el tuit del periodista. Y en una nota con el ciclo que conduce Ángel de Brito, amplió su posición.

"¿Occhiato es el que dice que es apolítico pero es partidario? Ah, ahora sí, no sabía quién era. No lo puse solamente por él, lo puse por todos los periodistas que se dicen independientes y después aparecen en la lista de la oposición, es raro. Pero no pasa nada", comenzó picante.

“No sé qué es Luzu, no lo conozco. Se hacen los cancheros en los streamings y después en la vida real arrugan, no te lo dicen nunca en la cara. Es un gran lavador de guita el streaming, averigüen quién banca los streaming", agregó.

Y lanzó: "Averigüen qué político se quiso sentar con Occhiato a comprarle Luzu. Se siente el lavarropa desde acá. Del lado de Granados de la vida siempre”.