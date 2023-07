El filoso mensaje de Jorge Rial contra Nico Occhiato por opinar sobre Sergio Massa: "Son..."

En las imágenes se ve al conductor diciendo: "Lo escuché a Massa diciendo 'Yo tengo la formula para hacer...'. Massa actualmente es el Ministro de Economía . ¿Por qué no lo hace ahora?".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frialjorge%2Fstatus%2F1685448458235195392&partner=&hide_thread=false La extraña historia de los comunicadores que son apolíticos pero partidarios. pic.twitter.com/AbZsUXvZqN — JORGE RIAL (@rialjorge) July 30, 2023

Acto seguido, lanza: "¿Por qué promete? Si ahora es el 'Súperministro'. Es Ministro de Economía y ¿Ministro de qué más? Es todo. Él dice 'si gano, voy a...'. Y pero, sos ahora, maestro".

Por otro lado, en la cuenta de ElEjercitoDeLAM compartieron un recorte de Luzu TV y se preguntaron: "¿Por esto se enojo Rial?". En el video que subieron se ve a los integrantes del programa Nadie dice nada burlándose del infarto que sufrió el periodista de Argenzuela en Colombia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felejercitodelam%2Fstatus%2F1685722293639462912&partner=&hide_thread=false Por esto se enojo Rial?



Nadie dice nada mufandose de su muerte? #LAM pic.twitter.com/uZZwJYlbiw — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 30, 2023

More Rial contó las angustiantes preguntas que le hace su hijo sobre Jorge: "¿No me...?"

More Rial se refirió al conflictivo vínculo que tiene con su padre Jorge Rial desde hace un largo tiempo y que estalló en público hace algunas semanas.

En este sentido, en comunicación con el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, la joven reveló las angustiantes preguntas que le hace su hijo Francesco Benicio sobre su abuelo.

"Mi hijo me llamó llorando ayer. Mi hijo a mí me parte el corazón de muchas formas pero yo soy re fuerte igual. Cuando viene acá y me dice '¿y mi Tata?'", declaró More en charla con Carmen Barbieri y su equipo.

"Y le digo, 'Fran, no sé dónde está tu Tata'. Y él me dice 'ah, bueno mami, ¿no me quiere ver más?'", agregó Morena.

Y remarcó al respecto: "Yo no tengo drama de que Jorge lo vea (al pequeño) pero a mí nunca me llegó un mensaje diciendo '¿lo puedo buscar?'".

"No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado", se sinceró sobre la nula comunicación con su papá.

Y cerró: "Yo a él lo tengo bloqueado. Con mi papá no tendría comunicación directa pero al chico no se lo voy a negar. Es el abuelo, no soy mala".