El repudiado spot de Quico que enfurece a los mexicanos

El breve spot, compartido en las redes sociales, muestra a Quico pidiendo a los ciudadanos mexicanos que eviten el cruce ilegal. "Hola cuates, primero que nada ¡Ya cállense, cállense, cállense que me desesperan! Tengo algo muy importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo el mundo, mejor cruza legal. Sí lo haces, sí me simpatizas”, dice Villagrán, interpretando su famoso personaje.