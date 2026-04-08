El secreto del bolígrafo: por qué tiene un agujero en la tapa y el cuerpo

El bolígrafo, uno de los objetos más utilizados en el mundo, guarda en su diseño un detalle que suele pasar inadvertido: un pequeño orificio o punto que puede encontrarse tanto en la tapa como en la mitad del cuerpo del instrumento.
Aunque parece un objeto común, el bolígrafo guarda detalles de diseño pensados con precisión. Inventado en Argentina y patentado en 1943 por el periodista húngaro argentino Ladislao José Bíró, su forma y componentes esconden curiosidades que pocos conocen.
Un pequeño orificio en la tapa y el cuerpo del bolígrafo revela la precisión de un diseño pensado para combinar practicidad, seguridad y durabilidad, desde su invención en Argentina en 1943 por Ladislao José Bíró.
El bolígrafo, uno de los objetos más utilizados en el mundo, guarda en su diseño un detalle que suele pasar inadvertido: un pequeño orificio o punto que puede encontrarse tanto en la tapa como en la mitad del cuerpo del instrumento.
Inventado en Argentina y patentado en Buenos Aires en 1943 por el periodista húngaro argentino Ladislao José Bíró, el bolígrafo moderno revolucionó la escritura gracias a su tinta viscosa y la bolita giratoria en la punta. Detrás de su aparente simplicidad se esconde una ingeniería pensada con precisión.
Ese diminuto orificio no es un defecto de fabricación ni un mero detalle decorativo. Se trata de una válvula de ventilación que cumple una función clave: equilibrar la presión del aire entre el interior y el exterior del tubo de tinta.
Al colocar o quitar la tapa, o ante cambios de presión ambiental (como ocurre en un avión), el volumen de aire varía. Sin estos orificios, podrían generarse diferencias de presión que interrumpan el flujo constante de la tinta, provoquen derrames o incluso dificulten la escritura. El agujero permite que el aire entre o salga de manera controlada, garantizando que la tinta fluya de forma uniforme y evitando que se seque prematuramente.
El orificio ubicado en la mitad del cuerpo del bolígrafo está especialmente destinado a regular esta presión interna del tubo de tinta. Por su parte, el que se encuentra en la tapa responde tanto a esta necesidad funcional como a un requisito de seguridad.
Desde 1991, la norma internacional ISO 11540 obliga a que las tapas de los bolígrafos cuenten con un agujero que permita el paso del aire en caso de que sean tragadas accidentalmente. Este diseño minimiza el riesgo de asfixia, especialmente en niños, al evitar una obstrucción completa de las vías respiratorias.
Cada elemento del bolígrafo, desde la tinta hasta los pequeños orificios en la tapa y en el cuerpo, fue pensado para combinar practicidad, durabilidad y seguridad. Ese detalle aparentemente insignificante demuestra que, en los grandes inventos, los elementos más simples pueden resultar fundamentales.