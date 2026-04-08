El secreto del bolígrafo: por qué tiene un agujero en la tapa y el cuerpo

El orificio ubicado en la mitad del cuerpo del bolígrafo está especialmente destinado a regular esta presión interna del tubo de tinta. Por su parte, el que se encuentra en la tapa responde tanto a esta necesidad funcional como a un requisito de seguridad.

La importancia de la norma de seguridad

Desde 1991, la norma internacional ISO 11540 obliga a que las tapas de los bolígrafos cuenten con un agujero que permita el paso del aire en caso de que sean tragadas accidentalmente. Este diseño minimiza el riesgo de asfixia, especialmente en niños, al evitar una obstrucción completa de las vías respiratorias.

Cada elemento del bolígrafo, desde la tinta hasta los pequeños orificios en la tapa y en el cuerpo, fue pensado para combinar practicidad, durabilidad y seguridad. Ese detalle aparentemente insignificante demuestra que, en los grandes inventos, los elementos más simples pueden resultar fundamentales.