La picante reacción de Paloma y Thomas Fort al duro choque de Martita

Cómo fue el choque de Martita Fort

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, César Carozza, abogado de Felipe y Marta Fort, brindó precisiones sobre el episodio ocurrido este sábado 17 de enero y despejó algunas dudas en torno a lo ocurrido. El letrado explicó que se trató de "un accidente de tránsito", ya que "lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible".

En ese sentido, Carozza llevó tranquilidad al confirmar que Martita se encuentra en buen estado de salud y aclaró que no quedó demorada tras el hecho. De todos modos, señaló que "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".

Por último, el abogado detalló que tras el impacto "actuó personal policial" y remarcó que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".