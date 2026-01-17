A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Interna familiar

La picante reacción de Paloma y Thomas Fort al duro choque de Martita

Paloma y Thomas Fort reaccionaron al posteo en Instagram de PrimiciasYa acerca del duro choque en el que estuvo involucrada Martita este sábado al mediodia.

17 ene 2026, 16:51
La picante reacción de Paloma y Thomas Fort al duro choque de Martita
La picante reacción de Paloma y Thomas Fort al duro choque de Martita

La picante reacción de Paloma y Thomas Fort al duro choque de Martita

Mientras la interna en la familia Fort sigue creciendo, Paloma y Thomas reaccionaron de una manera particular a una publicación en Instagram de PrimiciasYa acerca del accidente de Martita.

Este sábado 17 de enero al mediodía se hizo público en Infama (América TV) que la hija del recordado Ricardo atropelló a una señora de 89 años en la calle Migueletes al 1100 y que la misma, debió ser trasladada rápidamente por el SAME al Hospital Rivadavia. Más tarde se conoció que afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Leé también

Paloma Fort reavivó la dura guerra en la familia y apuntó contra el marido de Rocío Marengo: "Es capaz de..."

Paloma Fort reavivó la dura guerra en la familia y apuntó contra el marido de Rocío Marengo: Es capaz de...

Mientras tanto, tanto su tía como su primo también se hicieron eco de la noticia y se manifestaron en redes sociales. Por su parte, Paloma compartió en su cuenta el posteo de PrimiciasYa, y Thomas decidió darle like.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 16.06.41

Por su parte, César Carroza, abogado de Martita y Felipe, llevó tranquilidad sobre el estado de la joven y confirmó que está bien, así como también que tampoco quedó demorada, si bien señaló que "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".

Cómo fue el choque de Martita Fort

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, César Carozza, abogado de Felipe y Marta Fort, brindó precisiones sobre el episodio ocurrido este sábado 17 de enero y despejó algunas dudas en torno a lo ocurrido. El letrado explicó que se trató de "un accidente de tránsito", ya que "lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible".

En ese sentido, Carozza llevó tranquilidad al confirmar que Martita se encuentra en buen estado de salud y aclaró que no quedó demorada tras el hecho. De todos modos, señaló que "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".

Por último, el abogado detalló que tras el impacto "actuó personal policial" y remarcó que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".

TW Infama - Martita Fort atropelló a una señora de 89 años

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Paloma Fort Thomás Fort Martita Fort

Lo más visto