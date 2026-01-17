La picante reacción de Paloma y Thomas Fort al duro choque de Martita
Paloma y Thomas Fort reaccionaron al posteo en Instagram de PrimiciasYa acerca del duro choque en el que estuvo involucrada Martita este sábado al mediodia.
17 ene 2026, 16:51
Mientras la interna en la familia Fort sigue creciendo, Paloma y Thomas reaccionaron de una manera particular a una publicación en Instagram de PrimiciasYa acerca del accidente de Martita.
Este sábado 17 de enero al mediodía se hizo público en Infama (América TV) que la hija del recordado Ricardo atropelló a una señora de 89 años en la calle Migueletes al 1100 y que la misma, debió ser trasladada rápidamente por el SAME al Hospital Rivadavia. Más tarde se conoció que afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
Mientras tanto, tanto su tía como su primo también se hicieron eco de la noticia y se manifestaron en redes sociales. Por su parte, Paloma compartió en su cuenta el posteo de PrimiciasYa, y Thomas decidió darle like.
Por su parte, César Carroza, abogado de Martita y Felipe, llevó tranquilidad sobre el estado de la joven y confirmó que está bien, así como también que tampoco quedó demorada, si bien señaló que "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".
Cómo fue el choque de Martita Fort
En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, César Carozza, abogado de Felipe y Marta Fort, brindó precisiones sobre el episodio ocurrido este sábado 17 de enero y despejó algunas dudas en torno a lo ocurrido. El letrado explicó que se trató de "un accidente de tránsito", ya que "lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible".
En ese sentido, Carozza llevó tranquilidad al confirmar que Martita se encuentra en buen estado de salud y aclaró que no quedó demorada tras el hecho. De todos modos, señaló que "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".
Por último, el abogado detalló que tras el impacto "actuó personal policial" y remarcó que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".