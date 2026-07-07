El truco casero para sacar las manchas más difíciles de los repasadores y dejarlos como nuevos

Tratamiento de las telas: introducir los repasadores en la mezcla de agua y jabón y dejarlos hervir entre 10 y 20 minutos.

Mantenimiento durante el proceso: es importante mover los repasadores de manera ocasional mientras hierven para favorecer la eliminación de la grasa y la suciedad más difícil.

Enjuague y lavado final: retirar los repasadores con cuidado y luego realizar un lavado en el lavarropas, colocando vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante.

Qué resultados se pueden obtener

Este método ayuda a eliminar la grasa persistente y a recuperar parte del color que los repasadores fueron perdiendo con el uso y la acumulación de suciedad.