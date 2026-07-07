Guillermo Francella y Adrián Suar sorprenden con "Un funeral y medio", su nueva comedia

Entre alucinaciones, viejos conflictos, un misterioso desconocido dispuesto a revelar un secreto y un cadáver que parece negarse a permanecer quieto, los personajes deberán atravesar el día más insólito de sus vidas.

Foto: Gentileza Prensa.

Un elenco repleto de figuras reconocidas

Además del esperado encuentro entre Guillermo Francella y Adrián Suar, la película contará con un elenco integrado por actores de amplia trayectoria.

Participarán Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y "Coco" Portillo.

La presencia de tantos intérpretes reconocidos anticipa una historia coral en la que cada personaje tendrá un papel importante dentro del desarrollo de los acontecimientos.

El reparto reúne distintas generaciones de actores, una combinación que permitirá enriquecer la dinámica de una trama donde las relaciones familiares ocuparán un lugar central.

Francella y Suar, la dupla que el público esperaba en una película

La noticia despertó un fuerte interés entre los fanáticos del cine nacional. Aunque ambos construyeron carreras exitosas y coincidieron en distintos ámbitos del espectáculo argentino, nunca habían encabezado juntos una película.

Ese dato convierte a Un funeral y medio en uno de los estrenos argentinos más esperados de 2027. La producción apuesta por reunir el talento y el carisma de dos intérpretes que, durante décadas, conquistaron al público con personajes memorables tanto en cine como en televisión.

El proyecto representa además un nuevo desafío para ambos actores, quienes se suman a una historia con un tono diferente al de las comedias tradicionales. En este caso, el humor convivirá con el suspenso, los conflictos familiares y una serie de acontecimientos completamente inesperados.

Ariel Winograd vuelve a apostar por la comedia

La dirección quedó en manos de Ariel Winograd, uno de los realizadores más exitosos del cine argentino contemporáneo.

Con una trayectoria vinculada a las comedias de gran convocatoria (Mamá se fue de viaje, Sin hijos, Mi primera boda), Winograd vuelve a trabajar sobre un relato donde los personajes deberán enfrentarse a situaciones límite que derivarán en momentos absurdos y desopilantes.

El guion fue adaptado por Fernando Castets, responsable de construir una historia que mezcla humor negro, secretos familiares y una sucesión constante de enredos.

La combinación entre el estilo narrativo del director y el trabajo del guionista buscará ofrecer una propuesta diferente dentro del cine comercial argentino.

Cuándo se estrenará "Un funeral y medio" en los cines

La producción confirmó oficialmente la finalización del rodaje de Un funeral y medio. Con esa etapa ya concluida, el equipo comenzará el proceso de posproducción para preparar el estreno previsto para marzo de 2027.

La película es una producción conjunta de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International. La distribución estará a cargo de Buena Vista International, una decisión que permitirá llevar el film a las salas de cine de todo el país.

La ficha técnica de la producción

Director: Ariel Winograd