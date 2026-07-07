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Guillermo Francella y Adrián Suar sorprenden con "Un funeral y medio", su nueva comedia

Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán por primera vez el protagonismo en una película que llegará a los cines. Mirá de qué se trata y las primeras imágenes.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Guillermo Francella y Adrián Suar sorprenden con Un funeral y medio

Guillermo Francella y Adrián Suar sorprenden con "Un funeral y medio", su nueva comedia negra. (Foto: Gentileza Prensa)

La expectativa alrededor de Guillermo Francella y Adrián Suar finalmente encontró una respuesta. Dos de los actores más populares y convocantes del cine y la televisión argentina unirán sus caminos por primera vez como protagonistas de una película. Se trata de "Un funeral y medio", una comedia negra que acaba de finalizar su rodaje y que llegará a las salas de todo el país en marzo de 2027.

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La serie Sanamente cuenta con la producción general de Adrián Suar. (Foto: Archivo)

La producción promete reunir humor, situaciones inesperadas y un elenco de reconocidas figuras en una historia donde un simple funeral terminará convirtiéndose en un verdadero caos.

De qué trata "Un funeral y medio", la nueva película de Francella y Suar

Dirigida por Ariel Winograd y con guion adaptado de Fernando Castets, Un funeral y medio es una comedia negra que combina humor, enredos y secretos familiares en una historia donde un funeral se transforma en una jornada completamente fuera de control.

La película sigue a una familia disfuncional que intenta despedir al patriarca mientras una serie de situaciones tan inesperadas como desopilantes convierten el funeral en un verdadero caos.

Entre alucinaciones, viejos conflictos, un misterioso desconocido dispuesto a revelar un secreto y un cadáver que parece negarse a permanecer quieto, los personajes deberán atravesar el día más insólito de sus vidas.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Un elenco repleto de figuras reconocidas

Además del esperado encuentro entre Guillermo Francella y Adrián Suar, la película contará con un elenco integrado por actores de amplia trayectoria.

Participarán Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y "Coco" Portillo.

La presencia de tantos intérpretes reconocidos anticipa una historia coral en la que cada personaje tendrá un papel importante dentro del desarrollo de los acontecimientos.

El reparto reúne distintas generaciones de actores, una combinación que permitirá enriquecer la dinámica de una trama donde las relaciones familiares ocuparán un lugar central.

Francella y Suar, la dupla que el público esperaba en una película

La noticia despertó un fuerte interés entre los fanáticos del cine nacional. Aunque ambos construyeron carreras exitosas y coincidieron en distintos ámbitos del espectáculo argentino, nunca habían encabezado juntos una película.

Ese dato convierte a Un funeral y medio en uno de los estrenos argentinos más esperados de 2027. La producción apuesta por reunir el talento y el carisma de dos intérpretes que, durante décadas, conquistaron al público con personajes memorables tanto en cine como en televisión.

El proyecto representa además un nuevo desafío para ambos actores, quienes se suman a una historia con un tono diferente al de las comedias tradicionales. En este caso, el humor convivirá con el suspenso, los conflictos familiares y una serie de acontecimientos completamente inesperados.

Ariel Winograd vuelve a apostar por la comedia

La dirección quedó en manos de Ariel Winograd, uno de los realizadores más exitosos del cine argentino contemporáneo.

Con una trayectoria vinculada a las comedias de gran convocatoria (Mamá se fue de viaje, Sin hijos, Mi primera boda), Winograd vuelve a trabajar sobre un relato donde los personajes deberán enfrentarse a situaciones límite que derivarán en momentos absurdos y desopilantes.

El guion fue adaptado por Fernando Castets, responsable de construir una historia que mezcla humor negro, secretos familiares y una sucesión constante de enredos.

La combinación entre el estilo narrativo del director y el trabajo del guionista buscará ofrecer una propuesta diferente dentro del cine comercial argentino.

Cuándo se estrenará "Un funeral y medio" en los cines

La producción confirmó oficialmente la finalización del rodaje de Un funeral y medio. Con esa etapa ya concluida, el equipo comenzará el proceso de posproducción para preparar el estreno previsto para marzo de 2027.

La película es una producción conjunta de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International. La distribución estará a cargo de Buena Vista International, una decisión que permitirá llevar el film a las salas de cine de todo el país.

La ficha técnica de la producción

  • Director: Ariel Winograd
  • Año/País: 2026 / Argentina
  • Género: Comedia Negra
  • Productoras: Argentina Sono Film S.A.C.I, Hillcrest films Inc., Sony Pictures International
  • Distribución: Buena Vista International
  • Guionista: Fernando Castets
  • Productores: Luis Scalella, Guillermo Francella
  • Director de Producción: Hugo Lauria
  • Jefe de Producción: Emiliano Alfonsin
  • Asistente de Dirección: Felipe Hoya
  • Elenco: Guillermo Francella, Adrián Suar, Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y "Coco" Portillo.
Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
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