Aromatizante casero para la almohada: ayuda a dormir mejor y combate los ácaros

Hay pequeños cambios en la rutina del hogar que pueden hacer que la habitación se sienta más agradable al momento de ir a dormir. Un aromatizante casero para telas permite perfumar la almohada y dejarla con una agradable sensación de frescura.
El ingeniero químico Diego Fernández recomienda una preparación casera para perfumar la almohada antes de dormir. Se hace de manera fácil y con pocos ingredientes.
El aromatizante casero está pensado para utilizar sobre la almohada antes del descanso.
Hay pequeños cambios en la rutina del hogar que pueden hacer que la habitación se sienta más agradable al momento de ir a dormir. Un aromatizante casero para telas permite perfumar la almohada y dejarla con una agradable sensación de frescura.
La preparación propuesta por el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube Renovando con Ideas, combina aceite esencial, un solvente o fijador y agua y, según explica, también ayuda a combatir los ácaros que se acumulan en las fundas.
La fórmula requiere pocos elementos y se prepara en una botella pequeña con atomizador. Fernández recomienda distintas esencias para elaborar la preparación, entre ellas lavanda, bergamota, ilang ilang e incienso.
Ingredientes y materiales
Una vez preparado, el aromatizante queda listo para utilizar sobre la almohada y las fundas antes de dormir: aportar una agradable sensación de frescura al momento de descansar.