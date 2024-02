El verdadero motivo por el que Furia de Gran Hermano se bajó de la pelea con Agostina

¿Qué le pasó? Toda la verdad la reveló la participante en la gala de nominación del miércoles. “Quiero que sepan esto que es muy importante”, comenzó diciendo furia. “Tengo muchas sanciones, ya no puedo discutir muy fuerte con la gente. No es que me apagaron ni nada por estilo”, confirmó la participante.

Entonces, aclaró: “Tengo que moverme en la casa de una manera más humana y menos agresiva”. De esta manera, Furia contó los motivos por los que no enfrentará como venía haciendo a Agostina, sobre todo por miedo a sanciones importantes por parte de Gran Hermano.