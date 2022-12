El video que revela que Wanda Nara es calva: ¡Todo trucho!

En el video se la ve a la hermana de Zaira sentada en una silla, con un peluquero trabajando en su cabello, que pasa sorpresa de todos es corto, muy corto, muy finito y muy escaso, tan poco que los usuarios de las redes señalaron que es casi pelada.

En el video se muestra las extensiones pelo por pelo que le colocan, de tan buena manera, que no se notan y parece que toda esa cabellera es de ella, pero no.

Luego de ponerle una buena capa de extensiones, el profesional lo corta y le da forma y así queda con el look que todo el mundo conoce.

¿Tristeza y depresión? Los motivos que desataron la ira del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara

El hermano de Mauro Icardi, Guido, rompió su bajo perfil para apuntar fuerte hacia Wanda Nara, en medio de la escandalosa separación entre la mediática y el deportista.

Nadie entendió el motivo que tiene el tatuador para salir a matar de la forma que lo hizo en su cuenta de Instagram a quien fuera su cuñada.

En LAM (América TV) mostraron las historias de Instagram del hermano del futbolista, que compartió una foto de la modelo con duras palabras: "Que asco de persona", dijo.

A los minutos de publicar la primer historia, con una foto de Wanda sin retoques estéticos, la borró, y aseguró luego en otra: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

Notablemente molesto por las actitudes de la madre de sus sobrinas Francesca e Isabella, Guido publicó luego del "descargo" otra imagen de la empresaria con la palabra “asco”. Tremendo.