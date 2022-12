El hermano de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara con un polémico posteo: "Qué asco..."

A los minutos de publicar la primer historia, con una foto de Wanda sin retoques estéticos, la borró, y aseguró luego en otra: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

Notablemente molesto por las actitudes de la madre de sus sobrinas Francesca e Isabella, Guido publicó luego del "descargo" otra imagen de la empresaria con la palabra “asco”. Tremendo.

Embed

wanda tuit hermano icardi.jpg

Hace minutos, el hermano de Mauro subió una nueva historia, reafirmando lo que piensa.

"Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro", cerró con el emoji de un gatito riéndose.

guido icardi tuit.jpg

L-Gante habló sobre su relación con Wanda Nara y se refirió a Mauro Icardi: "A él le demuestro..."

Este martes, L-Gante habló en vivo con A la tarde (América TV) desde la puerta de su casa de General Rodríguez, y se refirió sin filtros a su relación con Wanda Nara y hasta le tiró un palito a Mauro Icardi.

"¿Qué es lo que están viviendo?", le preguntó Lucas Bertero, sin filtros, y el cantante no dudó: "vivimos cosas que pasan. Si estamos libres, obvio, ¿Por qué no?", dijo.

"La veo bien a Wanda", aseguró y no dudó en decir que sí cuando le preguntaron si dentro de poco se podrían convertir en pareja oficial. "Las cosas con Wanda se darán con el tiempo", añadió

image.png

El cantante despejó los rumores que aseguraban que estaba mal con su ex, Tamara Báez, y por el contrario aseguró que "estos días me estoy llevando de diez, está todo en orden, yo estoy encaminado y haciendo música".

Para cerrar el móvil con Karina Mazzocco y su equipo, fue consultado por Tucho sobre qué le diría a Mauro Icardi, y L-Gante fue tajante: "a él no le diría nada, yo le demuestro respeto", concuyó y se fue presentando los primeros acordes de la canción que lanzará en estos días, e exclusiva con A la tarde.