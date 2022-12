¿Tristeza y depresión? Los motivos que desataron la ira del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara

En LAM (América TV) mostraron las historias de Instagram del hermano del futbolista, que compartió una foto de la modelo con duras palabras: "Que asco de persona", dijo.

A los minutos de publicar la primer historia, con una foto de Wanda sin retoques estéticos, la borró, y aseguró luego en otra: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

Notablemente molesto por las actitudes de la madre de sus sobrinas Francesca e Isabella, Guido publicó luego del "descargo" otra imagen de la empresaria con la palabra “asco”. Tremendo.

Cómo está Mauro Icardi tras la separación con Wanda Nara

Poco se sabe de Mauro Icardi tras su arribo a la Argentina. La especulación que hay sobre algunas voces de su entorno es que se encontraría en Rosario junto a su papá.

El futbolista tendría una mezcla de bronca, tristeza y posible depresión dado a lo que está viviendo públicamente por su separación siendo que su esposa se muestra con L-Gante.

Este miércoles en Intrusos (América TV) revelaron que Mauro Icardi está sacado con esta situación. El jugador está en Buenos Aires y no está dispuesto a irse a Turquía sin la rubia.

"Wanda y Mauro ya no hablan. Por eso, él llama a Ana Rosenfeld para que intervenga", precisó Marcela Tauro en el programa de Flor de la V.

La panelista también indicó que habría un acuerdo entre la botinera y el futbolista, que explicaría las salidas con L-Gante. "Habría un pacto entre ellos. Ella le habría dicho 'dejame hacer lo que vos hiciste con la China y después vuelvo con vos a Estambul'", sentenció la periodista.