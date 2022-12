Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, rompió el silencio y dio llamativas explicaciones en medio de la crisis con su pareja

Esto al parecer fue la gota que llenó el vaso del ex delantero de River Plate que en crisis decidió tomarse un tiempo y dejó de seguir a Emilia en las redes.

Ahora, Emilia decidió salir a enfrentar este escándalo y dar explicaciones. La joven de 22 años usó su Instagram para contar lo que sucedió esa noche en la que decidió ponerle los puntos a un grupo de niños.

“Primero que nada, felices fiestas. Creo que es necesario poner en contexto la situación que se viralizó en estos últimos días. El día jueves nos juntamos a cenar con mi familia después de haber estado tanto tiempo sin vernos. Eran las 2 de la mañana, llegaron algunos chicos/as -la mayoría alumnos míos, con quienes tengo mucha confianza-”, arrancó diciendo para en Instagram.

“Solo intenté organizar. Pido disculpas si la manera en la que reaccioné no fue la mejor, espero sepan entender”, terminó la rubia.

Se conocieron los motivos de la crisis y separación entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Emilia Ferrero se llevó todo el protagonismo estos días cuando unos niños se le acercaron a Julián Álvarez para pedirle fotos y autógrafos. El delantero, recién campeón del Mundo, se prestaba a dar lo que le pedían cuando su pareja decidió ponerle los puntos a todos porque “estaban apurados”.

Esta actitud no le gustó nada al jugador, que incluso puso para de sorprendido y avergonzado. Así que, la segunda vez que Julián enfrentó a sus fans fue sin ella, aunque Emilia se quedó atrás viendo qué pasaba con mala cara.

Esto al parecer fue la gota que llenó el vaso del ex delantero de River Plate que en crisis decidió tomarse un tiempo y dejó de seguir a Emilia en las redes. “Quizá se le chisporroteó el dedo, pero lo que a mí me cuentan es que está todo mal. En las historias de Instagram él no ha compartido nada en las últimas horas. Seguramente sea algo pasajero como consecuencia de la ebullición que hubo por este tema, pero la campaña en redes es tremenda y probablemente ella no la esté pasando nada bien.”, indicó Luli Fernández en Socios de Espectáculo, El Trece.

“Lo que me dicen es que parece que ella es muy celosa y posesiva. Contamos algunas cosas acá de Luciana Salazar que habrían despertado sus celos. Ella es controladora y él ya no se la estaría bancando”, reveló Paula Varela sobre los motivos que cansaron al jugador.