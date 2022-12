Tras los rumores de separación, Luciana Milessi va por Julián Álvarez

luciana.jpg

Emilia tuvo una mala actitud contra unos niños fans de Álvarez que no le gustó nada incluso al jugador, que volvió al país para pasar navidad con su familia en su pueblo natal de Calchín.

A partir de esto, la joven se alejó de “la araña” cada vez que se acercaba a dar autógrafos o fotos, pero se la pudo ver una vez más controlando desde lejos, con actitud poco feliz.

Es por eso que Luciana Milessi volvió al ruedo. La joven escribió en sus redes ante el video de Emilia: "Qué tan mala persona tenés que ser para forrear a nenes ilusionados". Y, en las últimas horas, pidió que alguien le mande su número de celular al delantero del Manchester City.

Embed

Emilia Ferrero no tiene paz: tras maltratar a los fans de Julián Álvarez sufre un gran problema

Las cosas no estarían saliendo como esperaba para Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez. La joven está en el ojo de la tormenta luego de avergonzar al deportista al intentar frenar a unos niños que se querían tomar fotos con él.

De esta manera, muchos creen que la joven quiere captar la atención y le dejó poco lugar a su novio, quien ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y se convirtió en la revelación del torneo.

Es así que tras malas acciones, sus seguidores se volcaron a su Instagram para dejarle mensajes muy poco amigables, repudiando su actitud con los fans del delantero.

“Aprende de la humildad de Juli ya que tanto lo amas flaca CON LOS NIÑOS NO”, “Julián Álvarez también fue niño y tenía sueños como los chicos que trataste mal, es difícil pero no imposible es una foto un gesto un saludo. LOS SUEÑOS DE NIÑOS TERMINAN CON GENTE COMO VOS”, “Que alguien le recuerde que ella no ganó nada”, “Le pedían fotos a Julián no a vos, ojalá Julián salga de ahí”, “bajate del poni que hace meses le comentabas cosas a los pibes en todo ig”, “por qué trataste así a los nenes? solo querían una firma de Juli”, fueron algunos de los comentarios que recibió.