Se conocieron los motivos de la crisis y separación entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero 

Esto al parecer fue la gota que llenó el vaso del ex delantero de River Plate que en crisis decidió tomarse un tiempo y dejó de seguir a Emilia en las redes. “Quizá se le chisporroteó el dedo, pero lo que a mí me cuentan es que está todo mal. En las historias de Instagram él no ha compartido nada en las últimas horas. Seguramente sea algo pasajero como consecuencia de la ebullición que hubo por este tema, pero la campaña en redes es tremenda y probablemente ella no la esté pasando nada bien.”, indicó Luli Fernández en Socios de Espectáculo, El Trece.

“Lo que me dicen es que parece que ella es muy celosa y posesiva. Contamos algunas cosas acá de Luciana Salazar que habrían despertado sus celos. Ella es controladora y él ya no se la estaría bancando”, reveló Paula Varela sobre los motivos que cansaron al jugador.

Tras los rumores de separación, Luciana Milessi va por Julián Álvarez

Luciana Milessi es una chaqueña que logró fama tras presentarse en el podcast de Elo dando insinuaciones a Julián Álvarez, cuando aún era jugar de River Plate. La morocha lo invitó a dormir a su casa y contó más cosas que la hicieron viral en las redes.

Al tiempo, al enterarse que estaba en pareja con Emilia Ferrero, la morocha pidió disculpas y se retiró de la pulseada. Sin embargo, en las últimas horas corrió el fuerte rumor de una posible crisis y separación entre la pareja.

Emilia tuvo una mala actitud contra unos niños fans de Álvarez que no le gustó nada incluso al jugador, que volvió al país para pasar navidad con su familia en su pueblo natal de Calchín.

A partir de esto, la joven se alejó de “la araña” cada vez que se acercaba a dar autógrafos o fotos, pero se la pudo ver una vez más controlando desde lejos, con actitud poco feliz.

Es por eso que Luciana Milessi volvió al ruedo. La joven escribió en sus redes ante el video de Emilia: "Qué tan mala persona tenés que ser para forrear a nenes ilusionados". Y, en las últimas horas, pidió que alguien le mande su número de celular al delantero del Manchester City.