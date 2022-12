Emilia Ferrero no tiene paz: tras maltratar a los fans de Julián Álvarez sufre un gran problema

novia2.jpg

Es así que tras malas acciones, sus seguidores se volcaron a su Instagram para dejarle mensajes muy poco amigables, repudiando su actitud con los fans del delantero.

“Aprende de la humildad de Juli ya que tanto lo amas flaca CON LOS NIÑOS NO”, “Julián Álvarez también fue niño y tenía sueños como los chicos que trataste mal, es difícil pero no imposible es una foto un gesto un saludo. LOS SUEÑOS DE NIÑOS TERMINAN CON GENTE COMO VOS”, “Que alguien le recuerde que ella no ganó nada”, “Le pedían fotos a Julián no a vos, ojalá Julián salga de ahí”, “bajate del poni que hace meses le comentabas cosas a los pibes en todo ig”, “por qué trataste así a los nenes? solo querían una firma de Juli”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

novia.jpg

¿Julián Álvarez dejó de seguir a su novia y hay crisis?

Tras ganar la Copa del Mundo y volver al país para pasar las fiestas de fin de año, Julián Álvarez quedó envuelto en una polémica por culpa de su novia, Emilia Ferrero.

La joven generó malestar entre los fans del jugador de la Selección Nacional cuando se conoció un video viral en el que interviene para que el delantero no de fotos y firmas, avergonzando al mismísimo deportista. Luego, en otro video se la vio poniendo malas caras cuando se le acercaron unos niños a la puerta de la casa.

Todo esto generó un gran revuelo en las redes y en los seguidores de ex River Plate, que no dudan en poner en duda a la mujer y pedirle al delantero que se aleje.

Ante esto, surgió una versión de que lo sucedido habría generado una crisis en la pareja. Un video de Tik Tok mostró que el deportista había dejado de seguir a la joven.

Sin embargo, puede que eso haya sucedido durante un rato porque en estos momentos el jugador del Manchester City la volvió a seguir. Si bien están nuevamente conectados en las redes, la habría dejado de seguir y demuestra que sus actitudes no le gustaron nada durante esta semana.