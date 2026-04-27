El picante comentario sobre Mauro Icardi que hicieron en Gran Hermano que despertó polémica

"Yo lo único que voy a decir es Lola es avivate. Tu sueño era entrar a Gran Hermano, dejá todo y vení por él", remarcó Yipio sobre la relación entre Manu y Lola.

"Pará, mirá si esto lo esta viendo Lola abrazada con el novio", observó Lolo. Y la urugaya añadió: "Y bueno, se estará riendo de las pelotudeces que decimos. Somos nosotros los que estamos obsesionados con eso. Él dijo que no".

A lo que Lolo sumó sobre la situación: "Yo estoy segura de que el novio de Lola lo odia. Manu, vos sabés que con el novio de Lola no te vas a llevar bien. Si Lola está con el novio ni siquiera la vas a ver".

"Hay dos opciones: una es que terminen en pareja y la otra es que no la veas nunca más, porque amiga tuya nunca va a ser", le dijo Yipio a Manu Ibero.

En esa sintonía, Nazareno analizó: "Abrí el paraguas porque todo puede pasar y todo cambia, nada es definitivo. Puede ser tu amiga, puede ser tu novia, como puede no hablarte, todo puede pasar".

Manu Ibero en tanto optó por decir: "No va a ser mi novia porque no, es mi amiga, corta". Y Yipio comentó: "Va a ser una amistad fugaz porque no puede tener más trato contigo después de todo lo que pasó. Te imaginas si llega a subir una foto, vos, el novio y Lola comiendo un asado, los comentarios de esa foto".

"¡Icardi!", lanzó al instante la influencer Titi. Y Tamara explotó entre risas al escucharla: "Icard jaja". "Son malas eh", dijo con humor Nazareno mientras se cortó la transmisión pero la frase tuvo un gran rebote en el exterior por la mención al futbolista.

Embed

Qué dijo Lola de su real vínculo con Manu Ibero en Gran Hermano

Lola Tomaszeuski habló de su vínculo con Manuel Ibero, con quien protagonizó escenas dentro de la casa de Gran Hermano que generaron debate entre los fanáticos.

“Lo de Manu fue contención dentro de la casa”, dijo la joven en su visita al programa A la Barbarossa. Y agregó: “Fue una casa de locos, todo el tiempo te levantabas con una discusión”.

Para Lola, el encierro intensifica las emociones y los vínculos, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas desde el afuera para los televidentes.

La joven también reconoció que su forma de relacionarse pudo alimentar las versiones: “Con Manu me pasó que fui muy cariñosa”, aseguró.

E insistió en que su cercanía a Manu se trató de una conexión emocional propia del aislamiento. Incluso recordó que al inicio tuvo un trato similar con otro compañero: “Me pasó con Tomi también al principio, pero se fue al toque. Fui re cariñosa con él, lo veía como a un hermanito”, concluyó.