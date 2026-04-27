El desafortunado comentario de Susana Giménez sobre el físico de Andrea del Boca en su paso por Gran Hermano

Susana Giménez fue consultada además por la situación legal con Ricardo Biasotti, ex de Del Boca, y el juicio que él le inició a Telefe y a ella por aquel polémico programa donde estuvo Andrea del Bocay su abogado Juan Pablo Fioribello como invitados a su living.

"No tengo idea, yo ni me entero, al canal le hicieron (juicio). Ya pasaron 20 años", manifestó la conductora. Pero lo más polémico llegó cuando se le preguntó por cómo vio a Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano.

Ahí la diva comentó al pasar antes de subirse al auto que la esperaba: "La vi una vez cuando entró, me sorprendí, estaba más gor... Pero a ella no la vi, recién llego", dijo antes de retirarse y generando mucha polémica por su fuerte frase sobre el físico de la actriz y su paso por el reality antes de retirarse tras el accidente.

Fotos RS Fotos / Video: Intrusos (América Tv).

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Moria Casán fuliminó a Susana Giménez por su look en los Martín Fierro

Moria Casán criticó picante el look de Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda y apuntó directo contra los zapatos que eligió para la gala.

"Los zapatitos por más que sean Chanel dan a Mamá Cora", disparó la One en su programa La Mañana con Moria (El Trece), dejando en claro que el detalle del calzado no pasó desapercibido para su ojo crítico.

Hizo mención a Mamá Cora, el entrañable personaje creado por Antonio Gasalla en la película Esperando la carroza, y la comparación de Moria Casán fue un dardo directo hacia la diva, con quien mantiene una relación marcada por momentos de amor y odio.

"Cuando la vez de lejos parecería que tuviera una mini y botas. Debe ser un modelo 'dolcegabanesco'. La pose típica de Susana y sí, estaba divina, pero claro... ¡Los zapatos!", continuó filosa.

Y cerró: "A ver, los zapatos son divinos y es una de las marcas más importantes del mundo, pero.... yo extraño el taco. Entiendo que es por los problemitas de cadera, lo entiendo".