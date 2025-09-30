La buena de ANSES para AUH: el bono especial de $500.000 que llega en octubre

$117.252 por cada hijo de hasta 3 años.

$381.791 por cada hijo con discapacidad.

Para hogares en zonas consideradas vulnerables: $152.428 por menor y $496.329 por hijo con discapacidad.

Es este último valor el que se acerca al medio millón de pesos, y será el más alto del calendario de octubre.

Cómo se cobra el Complemento Salud

El Complemento Salud se liquida una vez al año y su valor equivale al de la AUH. Se actualiza en forma mensual siguiendo los ajustes de movilidad de ANSES, que toman como referencia la inflación medida por el INDEC.

No debe confundirse con el 20% retenido de la AUH, que se paga en otra instancia, tras la presentación de la Libreta AUH con la constancia de vacunación, controles de salud y asistencia escolar.

Requisitos para acceder al bono de $500.000

Para percibir este beneficio en octubre, los titulares deberán cumplir con dos condiciones fundamentales:

Estar inscriptos en el Plan Sumar , el programa nacional que garantiza atención médica gratuita a niños y adolescentes en el sistema público de salud.

Presentar la Libreta AUH, documento donde se registran los controles de salud, calendario de vacunación y escolaridad de los menores a cargo.

Solo en los casos en que ambas condiciones se cumplan, ANSES procederá a liquidar el refuerzo.

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

Los bonos se acreditarán en las mismas fechas de pago habituales de la AUH y las asignaciones familiares, con leves modificaciones por los feriados del mes.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo