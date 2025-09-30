En vivo Radio La Red
La buena de ANSES para AUH: el bono especial de $500.000 que llega en octubre

Se trata de un beneficio extraordinario de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Cuáles son los requisitos necesarios para cobarlo.

El bono especial de $500.000 que llega en octubre para algunos beneficiarios de ANSES (Foto: archivo).

El Gobierno confirmó un refuerzo económico de hasta $500.000 que se sumará a los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares durante octubre de 2025. Se trata de un beneficio extraordinario que no será automático, ya que solo podrán acceder quienes cumplan con determinadas condiciones fijadas por la ANSES.

Los dos extras de ANSES para octubre

Por un lado, el organismo previsional dispuso un pago único de $300.000 destinado a los beneficiarios de asignaciones familiares. Esta asistencia se liquidará una sola vez y se ajusta por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los montos en función de la inflación.

Al mismo tiempo, se sumará un segundo refuerzo más alto, vinculado a la Asignación por Cuidado de Salud Integral, conocida como Complemento Salud, que integra el Plan de los Mil Días. Este beneficio anual apunta a acompañar a las familias con hijos pequeños y busca garantizar el acceso a los controles médicos en la primera infancia.

Los montos definidos en la Resolución 317/2025 son:

  • $117.252 por cada hijo de hasta 3 años.

  • $381.791 por cada hijo con discapacidad.

  • Para hogares en zonas consideradas vulnerables: $152.428 por menor y $496.329 por hijo con discapacidad.

Es este último valor el que se acerca al medio millón de pesos, y será el más alto del calendario de octubre.

Cómo se cobra el Complemento Salud

El Complemento Salud se liquida una vez al año y su valor equivale al de la AUH. Se actualiza en forma mensual siguiendo los ajustes de movilidad de ANSES, que toman como referencia la inflación medida por el INDEC.

No debe confundirse con el 20% retenido de la AUH, que se paga en otra instancia, tras la presentación de la Libreta AUH con la constancia de vacunación, controles de salud y asistencia escolar.

Requisitos para acceder al bono de $500.000

Para percibir este beneficio en octubre, los titulares deberán cumplir con dos condiciones fundamentales:

  • Estar inscriptos en el Plan Sumar, el programa nacional que garantiza atención médica gratuita a niños y adolescentes en el sistema público de salud.

  • Presentar la Libreta AUH, documento donde se registran los controles de salud, calendario de vacunación y escolaridad de los menores a cargo.

Solo en los casos en que ambas condiciones se cumplan, ANSES procederá a liquidar el refuerzo.

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

Los bonos se acreditarán en las mismas fechas de pago habituales de la AUH y las asignaciones familiares, con leves modificaciones por los feriados del mes.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre

  • DNI terminados en 1: 13 de octubre

  • DNI terminados en 2: 14 de octubre

  • DNI terminados en 3: 15 de octubre

  • DNI terminados en 4: 16 de octubre

  • DNI terminados en 5: 17 de octubre

  • DNI terminados en 6: 20 de octubre

  • DNI terminados en 7: 21 de octubre

  • DNI terminados en 8: 22 de octubre

  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

