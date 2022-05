Ensayó un reto viral y terminó de una peor y triste manera 

La investigación apuntó a que la adolescente había practicado "chroming", un desafío viral popular en Tik Tok, que consiste en inhalar los vapores del desodorante.

image.png

A partir de ello, su madre, Anne Ryan, busca generar conciencia sobre el peligro de ese reto y compartió los detalles del fallecimiento para advertir a otros padres.

"Me despierto, pienso en ella, me acuesto y pienso en ella, y deseas, deseas, pero simplemente no puedes", señaló la mujer, quien añadió: "Cada día es una pesadilla".

"Era una chica hermosa con un corazón de oro, a quien extrañamos mucho", describió la mamá, para luego agregar: "Y estaría absolutamente devastada al saber el impacto negativo que tuvo en tantas personas a partir de su muerte".

Respecto a la investigación, las pericias forenses determinaron que Brooke murió por un "síndrome de muerte súbita por inhalación".