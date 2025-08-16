Entre Ríos: echaron a una directora de Tránsito por manejar alcoholizada. 

La directora de Tránsito de Pueblo General Belgrano, una pequeña localidad de Entre Ríos, fue separada de su cargo tras ser detectada con 0,9 gramos de alcohol en sangre durante un operativo en la Costanera de Gualeguaychú.
La funcionaria, Araceli Soressi, estaba al frente de la Dirección de Tránsito, Control Urbano e Informática del municipio.
El control se realizó en la madrugada del 10 de agosto, a pocos metros de un boliche muy concurrido de la zona, donde la Policía realizaba test de alcoholemia a los automovilistas.
Según los registros oficiales, la mujer superó el límite permitido. Aunque intentó evitar la prueba, tal como informaron medios locales, finalmente fue sancionada. Al día siguiente pagó la multa correspondiente y recuperó su vehículo.
El hecho generó fuertes cuestionamientos en Pueblo General Belgrano, dado que la funcionaria tenía bajo su responsabilidad la implementación de políticas de concientización sobre seguridad vial.
Ante la repercusión, el intendente Francisco Fiorotto comunicó que Soressi estaba de licencia al momento del operativo y que fue ella misma quien notificó lo sucedido. Sin embargo, el funcionario subrayó que “debido a la responsabilidad del cargo que desempeña, he decidido separarla de sus funciones”.
El episodio no fue aislado: durante el verano, Soressi ya había dado positivo en un control de alcoholemia, según informó La Nación.
Un hecho similar se registró en junio, cuando el concejal de Gualeguaychú, Maximiliano Lesik, protagonizó un choque mientras manejaba alcoholizado. Pese al escándalo logró conservar su banca en el Concejo Deliberante.