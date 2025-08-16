Entre Ríos: echaron a una directora de Tránsito por manejar alcoholizada. 

El hecho generó fuertes cuestionamientos en Pueblo General Belgrano, dado que la funcionaria tenía bajo su responsabilidad la implementación de políticas de concientización sobre seguridad vial.

Ante la repercusión, el intendente Francisco Fiorotto comunicó que Soressi estaba de licencia al momento del operativo y que fue ella misma quien notificó lo sucedido. Sin embargo, el funcionario subrayó que “debido a la responsabilidad del cargo que desempeña, he decidido separarla de sus funciones”.

El episodio no fue aislado: durante el verano, Soressi ya había dado positivo en un control de alcoholemia, según informó La Nación.

Un hecho similar se registró en junio, cuando el concejal de Gualeguaychú, Maximiliano Lesik, protagonizó un choque mientras manejaba alcoholizado. Pese al escándalo logró conservar su banca en el Concejo Deliberante.