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José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo

Este intenso thriller psicológico protagonizado por José Coronado volvió a captar la atención en Netflix por su impactante historia.

José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

José Coronado demuestra en Netflix por qué es uno de los grandes actores del cine español con "Tu hijo". Estrenada en 2018 y disponible actualmente en la N roja, este thriller psicológico recuperó protagonismo entre los espectadores gracias a una historia tan inquietante como emocional.

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Lejos de ofrecer una clásica película de acción o venganza, propone un viaje oscuro hacia los límites de la moral, donde un padre desesperado deberá enfrentarse no solo a los responsables de un crimen, sino también a su propia conciencia.

Dirigida por Miguel Ángel Vivas, la producción se convirtió con el paso del tiempo en una de esas joyas ocultas del catálogo de la plataforma. Su relato intenso, las actuaciones contenidas y una tensión que nunca abandona al espectador hicieron que muchos la consideren una de las propuestas más impactantes del thriller español de los últimos años.

De qué trata Tu hijo en Netflix

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores".

Jaime Jiménez parece tener la vida resuelta. Es un prestigioso cirujano de Sevilla, respetado por sus colegas y dueño de una carrera profesional impecable. Su rutina transcurre entre el hospital y su hogar, donde comparte una relación cercana con su hijo adolescente, Marcos, un joven aplicado y querido por quienes lo rodean.

Sin embargo, todo cambia de manera brutal cuando Marcos sale una noche con sus amigos. A la salida de un boliche es víctima de una violenta agresión que lo deja en coma. En cuestión de minutos, la vida perfecta de Jaime se desmorona por completo.

Mientras los médicos luchan por mantener con vida al joven y la investigación policial avanza con extrema lentitud, el protagonista comienza a experimentar una mezcla de impotencia, rabia y desesperación que terminará empujándolo hacia un territorio del que ya no podrá regresar.

José Coronado entrega una de sus actuaciones más intensas

Gran parte del impacto de Tu hijo descansa sobre la interpretación de José Coronado. El actor español construye un personaje contenido, capaz de transmitir angustia con apenas una mirada. Lejos de los excesos dramáticos, apuesta por los silencios, las microexpresiones y una evolución emocional que resulta devastadora.

La cámara acompaña constantemente su rostro mediante primeros planos que permiten observar cómo la culpa, la frustración y la ira van ocupando cada espacio de su personalidad. Es precisamente esa transformación gradual la que convierte a Jaime en un protagonista tan complejo.

Coronado logra que el público empatice con su sufrimiento, pero al mismo tiempo obliga a preguntarse si algunas de sus decisiones pueden justificarse. Esa ambigüedad moral es uno de los mayores aciertos de la película.

Por qué vale la pena verla en Netflix

Dentro del extenso catálogo de thrillers disponibles en la plataforma, Tu hijo sobresale por su capacidad para generar impacto sin recurrir a grandes explosiones ni persecuciones espectaculares. Su fortaleza está en los personajes, en los dilemas éticos y en una atmósfera que resulta asfixiante de principio a fin.

Además, representa una excelente oportunidad para descubrir una faceta diferente de José Coronado, uno de los intérpretes más reconocidos de España y protagonista de numerosas producciones exitosas.

Quienes disfrutan de historias como Entrevías, El legado o los thrillers policiales cargados de tensión encontrarán aquí una propuesta mucho más íntima, pero igual de poderosa. Es una película que obliga a mirar más allá del crimen para explorar las consecuencias emocionales que deja la violencia sobre una familia.

Con una duración de apenas 1 hora y 43 minutos, Tu hijo demuestra que el mejor suspenso no siempre necesita grandes efectos, sino personajes capaces de enfrentarse a las zonas más oscuras de la naturaleza humana.

Mirá el tráiler de Tu hijo

En pocas palabras

  • José Coronado: El actor español brilla en Netflix con el thriller psicológico "Tu hijo".
  • Trama: Un cirujano busca venganza tras la brutal agresión a su hijo, explorando límites morales y personales.
  • Recepción: La película, estrenada en 2018, recupera protagonismo en la plataforma por su intensa historia y la actuación de Coronado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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