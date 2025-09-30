Errores comunes al lavar los vasos: cómo evitar bacterias y malos olores

Además de esta costumbre, existen otros errores frecuentes que afectan la limpieza de los vasos. Usar esponjas sucias o desgastadas reduce la efectividad del lavado y facilita la acumulación de bacterias. No enjuagar correctamente los restos de detergente deja residuos químicos que pueden favorecer la proliferación de gérmenes y alterar el sabor de las bebidas.

También es común apilar los vasos mientras aún están húmedos, lo que dificulta que se sequen correctamente y retiene humedad entre ellos, creando un ambiente favorable para bacterias.

Lavar con agua demasiado fría, así como dejar restos de bebidas azucaradas o lácteas antes de la limpieza, son otros factores que incrementan el riesgo de contaminación.

Cómo secar y almacenar los vasos correctamente

Para mantener la vajilla segura y libre de malos olores, se recomienda colocar los vasos boca arriba en un escurridor que permita la circulación del aire, o sobre un paño limpio sin apilarlos.

Enjuagar con agua tibia, permitir que el aire circule durante el secado y evitar la acumulación de humedad entre los utensilios son prácticas simples que contribuyen a la higiene, prolongan la vida útil de los vasos y garantizan que cada bebida se sirva de manera segura.