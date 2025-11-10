ANSES: el cálculo que los jubilados deben hacer por el aguinaldo y la fecha a tener en cuenta

Aumento del 2,08% para jubilaciones y pensiones

En noviembre, ANSES aplicó un incremento del 2,08%, lo que llevó los montos a los siguientes valores:

Jubilación mínima: $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber y $70.000 de bono).

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + $70.000).

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + $70.000).

PNC por madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000).

Calendario de pagos de noviembre de ANSES para jubilados y pensionados

ANSES confirmó el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), según la terminación del número de documento.

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)