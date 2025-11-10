En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Ayuda clave

ANSES: el cálculo que los jubilados deben hacer por el aguinaldo y la fecha a tener en cuenta

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados y el calendario de cobros, además del pago del refuerzo de $70.000.

El cálculo que los jubilados deben hacer en relación con el aguinaldo (Foto: archivo).

El cálculo que los jubilados deben hacer en relación con el aguinaldo (Foto: archivo).

Miles de jubilados y pensionados se preparan para cobrar el aguinaldo de fin de año junto con el haber de diciembre. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron cómo se calcula el monto correspondiente y recordaron la fecha límite de pago establecida por ley.

Leé también Más de $500.000 en diciembre: ANSES paga haber, aguinaldo y bono a jubilados y pensionados
Más de $500.000 en diciembre: ANSES paga haber, aguinaldo y bono a jubilados y pensionados

Además, los beneficiarios recibirán un incremento del 2,08% en sus haberes, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación.

Cuándo se paga el aguinaldo de jubilados

Según la normativa vigente, el Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 18 de diciembre. El monto equivale al 50% de la mayor remuneración percibida en el último semestre, por lo que el cálculo varía según los ingresos de cada beneficiario.

Para conocer el monto exacto que se percibirá en diciembre, habrá que esperar la publicación del índice de inflación de octubre por parte del INDEC, ya que ese dato impactará en la actualización final de los haberes.

Aumento del 2,08% para jubilaciones y pensiones

En noviembre, ANSES aplicó un incremento del 2,08%, lo que llevó los montos a los siguientes valores:

  • Jubilación mínima: $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber y $70.000 de bono).

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + $70.000).

  • PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + $70.000).

  • PNC por madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000).

Jubilados_ANSES
Jubilados ANSES: cómo viajar gratis en subte desde octubre 2025

Jubilados ANSES: cómo viajar gratis en subte desde octubre 2025

Calendario de pagos de noviembre de ANSES para jubilados y pensionados

ANSES confirmó el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), según la terminación del número de documento.

Jubilaciones y pensiones mínimas

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones superiores al haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Aguinaldo
Notas relacionadas
Se confirmó cuánto cobrarán los JUBILADOS de ANSES en DICIEMBRE 2025
Banco Provincia: jubilados de ANSES ya pueden solicitar hasta $1.900.000
La confirmación más triste del hijo del jubilado perdido en Chubut: "nunca..."

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar