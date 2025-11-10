ANSES: el cálculo que los jubilados deben hacer por el aguinaldo y la fecha a tener en cuenta
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados y el calendario de cobros, además del pago del refuerzo de $70.000.
El cálculo que los jubilados deben hacer en relación con el aguinaldo (Foto: archivo).
Miles de jubilados y pensionados se preparan para cobrar el aguinaldo de fin de año junto con el haber de diciembre. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron cómo se calcula el monto correspondiente y recordaron la fecha límite de pago establecida por ley.
Además, los beneficiarios recibirán un incremento del 2,08% en sus haberes, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación.
Cuándo se paga el aguinaldo de jubilados
Según la normativa vigente, el Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 18 de diciembre. El monto equivale al 50% de la mayor remuneración percibida en el último semestre, por lo que el cálculo varía según los ingresos de cada beneficiario.
Para conocer el monto exacto que se percibirá en diciembre, habrá que esperar la publicación del índice de inflación de octubre por parte del INDEC, ya que ese dato impactará en la actualización final de los haberes.
Aumento del 2,08% para jubilaciones y pensiones
En noviembre, ANSES aplicó un incremento del 2,08%, lo que llevó los montos a los siguientes valores:
Jubilación mínima: $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber y $70.000 de bono).
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + $70.000).
PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + $70.000).
PNC por madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000).
Calendario de pagos de noviembre de ANSES para jubilados y pensionados
ANSES confirmó el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), según la terminación del número de documento.