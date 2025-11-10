Bono y aumento confirmados: los nuevos montos para empleadas domésticas en noviembre y diciembre

Supervisores: Con retiro: $3.734,78 por hora / $465.904,33 al mes. Sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 mensual.

Tareas específicas: Con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 mensual. Sin retiro: $3.876,43 por hora / $481.837,15 mensual.

Caseros: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual.

Asistencia y cuidado de personas: Con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual. Sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 mensual.

Tareas generales: Con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 mensual. Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual.



Empleadas domésticas: escala salarial estimada para diciembre de 2025

Con la aplicación del segundo tramo del aumento, las escalas proyectadas para diciembre quedarán de la siguiente manera:

Supervisores: Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.961,09 mensual. Sin retiro: $4.143,79 por hora / $525.711,97 mensual.

Tareas específicas: Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,15 mensual. Sin retiro: $3.926,90 por hora / $487.815,81 mensual.

Caseros: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensual.

Asistencia y cuidado de personas: Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensual. Sin retiro: $3.783,33 por hora / $475.546,54 mensual.

Tareas generales: Con retiro: $3.135,98 por hora / $384.722,14 mensual. Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensual.



Bono de fin de año para trabajadoras de casas particulares

El acuerdo también establece un bono extraordinario no remunerativo que deberán abonar los empleadores en noviembre y diciembre. El monto se define según la carga horaria semanal del trabajador o trabajadora:

Hasta 12 horas por semana : $6.000 por mes.

Entre 12 y 16 horas : $9.000 por mes.

Más de 16 horas semanales o sin retiro: $14.000 por mes.

Este adicional debe incluirse en el recibo de sueldo, aunque no integra el salario básico ni genera aportes, contribuciones, antigüedad o incidencia sobre el aguinaldo y las vacaciones.