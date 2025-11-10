En vivo Radio La Red
Previsional
Empleadas domésticas
Bono
Hubo acuerdo

Bono y aumento confirmados: los nuevos montos para empleadas domésticas en noviembre y diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó una suba y el pago de una suma extra. Las mejoras se aplicarán en dos etapas y alcanzan a todas las categorías.

Los nuevos montos para empleadas domésticas en noviembre y diciembre (Foto: archivo).

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió un nuevo acuerdo salarial que beneficiará a los trabajadores del servicio doméstico en todo el país. El convenio contempla una suba acumulada del 2,72%, distribuida entre noviembre y diciembre de 2025, junto con el pago de un bono no remunerativo.

Según lo establecido, el 1,4% de incremento se aplicará sobre los sueldos de septiembre y comenzará a regir desde noviembre, mientras que el 1,3% restante se sumará en diciembre, calculado sobre los valores actualizados del mes previo. Ambos aumentos son acumulativos, por lo que el ajuste total alcanza el 2,72%.

A diferencia de otros acuerdos, esta actualización no tiene efecto retroactivo, por lo que impactará únicamente en los próximos meses.

Empleadas_domesticas.jpg

Cómo quedan los sueldos del servicio doméstico en noviembre

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió una tabla orientativa con los nuevos valores para noviembre de 2025, que se oficializarán cuando el acta paritaria se publique en el Boletín Oficial.

  • Supervisores:

    • Con retiro: $3.734,78 por hora / $465.904,33 al mes.

    • Sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 mensual.

  • Tareas específicas:

    • Con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 mensual.

    • Sin retiro: $3.876,43 por hora / $481.837,15 mensual.

  • Caseros: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual.

  • Asistencia y cuidado de personas:

    • Con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual.

    • Sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 mensual.

  • Tareas generales:

    • Con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 mensual.

    • Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual.

Empleadas domésticas: escala salarial estimada para diciembre de 2025

Con la aplicación del segundo tramo del aumento, las escalas proyectadas para diciembre quedarán de la siguiente manera:

  • Supervisores:

    • Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.961,09 mensual.

    • Sin retiro: $4.143,79 por hora / $525.711,97 mensual.

  • Tareas específicas:

    • Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,15 mensual.

    • Sin retiro: $3.926,90 por hora / $487.815,81 mensual.

  • Caseros: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensual.

  • Asistencia y cuidado de personas:

    • Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensual.

    • Sin retiro: $3.783,33 por hora / $475.546,54 mensual.

  • Tareas generales:

    • Con retiro: $3.135,98 por hora / $384.722,14 mensual.

    • Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensual.

Bono de fin de año para trabajadoras de casas particulares

El acuerdo también establece un bono extraordinario no remunerativo que deberán abonar los empleadores en noviembre y diciembre. El monto se define según la carga horaria semanal del trabajador o trabajadora:

  • Hasta 12 horas por semana: $6.000 por mes.

  • Entre 12 y 16 horas: $9.000 por mes.

  • Más de 16 horas semanales o sin retiro: $14.000 por mes.

Este adicional debe incluirse en el recibo de sueldo, aunque no integra el salario básico ni genera aportes, contribuciones, antigüedad o incidencia sobre el aguinaldo y las vacaciones.

