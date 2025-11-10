La polémica foto de la China Suárez desde la casa de los sueños de Wanda Nara
La China Suárez dio muestras de su feliz arribo a la Argentina con una significativa imagen desde la lujosa vivienda de Mauro Icardi que fue un gran sueño de Wanda Nara.
10 nov 2025, 15:35
La mansión de Nordelta fue motivo de conflicto en la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi después de que el futbolista habría adquirido la propiedad al inicio de su romance con la China Suárez y tras conocerse que la mediática había tildado esa vivienda en particular como "la casa de sus sueños".
Lo cierto es que la reciente llegada a la Argentina del futbolista y la actriz desde Turquía ya empezó a generar revuelo. Desde sus historias de Instagram, la China publicó una imagen desde la casa de Icardi y agregó los emojis de la bandera nacional y un corazón, dando cuenta que ya se encontraba otra vez en el país y feliz de su regreso.
En la imagen en cuestión se ve la piscina con el jardín y vista inmejorable al lago dando claras señales de que se instalará en la casa del futbolista del Galatasaray en los días que permanezcan en el país.
Esta publicación de la China Suárez seguramente hará ruido en Wanda, quien siempre soñó con esa casa donde hoy su ex disfruta con su máxima enemiga.
En su llegada a la Argentina este lunes por la mañana, la pareja despistó a los medios que los esperaban ya que se aguardaba su salida por el Aeropuerto de Ezeiza con una fuerte presencia periodística pero finalmente se dio en el Aeroparque Jorge Newbery.
El deportista llegó al país para poder volver a ver a sus hijas después de varios meses. Wanda Nara se mostró de acuerdo con esto pero puso como condición que la China no forme parte de esos momentos de Icardi con las niñas, ya que serían las propias menores quien no tendrían intención de ver a la pareja de su padre.
El nuevo ataque legal de Wanda Nara a Mauro Icardi para complicar sus planes en Argentina
Se conoció cuál fue la nueva presentación legal deWanda Nara contra su ex marido Mauro Icardi, quien viajó a la Argenina con la China Suárez para ver a sus dos hijas.
El futbolista viajó directamente de Turquía a la Argentina con su novia para reencontrarse con sus hijas después de varios meses sin verlas, aunque la mediática presentó una medida cautelar que podría complicarlo todo.
Gustavo Méndez en el ciclo La mañana con Moria (El Trece) dio detalles sobre la medida cautelar presentada por Wanda para impedir que la China tenga contacto con sus hijas.
Según el documento que lleva la firma del doctor Nicolás Payarola, abogado de Wanda, la conductora exige "que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y conquién", indicó el periodista.
Y además se solicitó "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".
En caso de ser autorizada la medida cautelar y si la otra parte no cumpla al requerimiento de que no esté la China presente en los momentos de Mauro con las hijas, el futbolista deberá afrontar una multa que ascendería a la suma de 100 millones de pesos.