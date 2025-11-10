El duro descargo de Wanda Nara ante las críticas por ir con sus hijas al show de Martín Cirio: "Nadie me..."

Embed

Lo cierto es que la presencia de la conductora en el espectáculo de Cirio generó polémica ya que lo hizo acompañada de sus hijas y muchos le cuestionaron por qué las llevó debido a las diversas temáticas que tiene el show tal vez no tan recomdable para la edad de las niñas.

Sin embargo, la conductora del reality gastronómico explicó que sus hijas solo vieron su número musical y luego estuvieron en el camarín junto a amigas y que no escucharon ni vieron nada.

Desde su cuenta en X, Wanda Nara compartió un contundente desargo com respuesta a esos cuestionamientos: "Nadie me va a enseñar a ser mamá, si hay algo que soy es muy buena cuidando, haciéndome cargo y educando. Mis hijas solo vieron mi canción y estuvieron con amiguitas de su edad en mi camarín donde no se escucha ni se ve nada", precisó.

Y cerró con firmeza: "A los que quieren instalar mentiras como siempre trabajen de algo más digno que pedir dinero a un papá que hace 13 meses no se hace cargo de sus obligaciones para ensuciar a una mamá que si se ocupa de todo".

wanda nara descargo por llevar a sus hijas al show de martin cirio

El divertido ida y vuelta lleno de palitos e ironías entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un divertido cruce lleno de recuerdos y doble sentido que se vio al aire en MasterChef Celebrity (Telefe) recordando los años que estuvieron juntos.

Fue mientras el ex futbolista cocinaba unos mejillones, cuando la conductora se acercó a su estación y no tardó en cuestionarlo con picardía: "¿De dónde sacaste que a mí me gusta esto, Maxi?". A lo que él respondió con seguridad: "Sí, te encanta, olvídate".

"¿De dónde es esta receta?", insistió Wanda. Y Maxi, con tono cómplice, lanzó: "Y viste que hay que conquistar de nuevo, entonces tengo que reinventarme".

"No hay que conquistar de nuevo. No es la consigna esa es", le aclaró ella. Y él se defendió con humor: "Wanda siempre malinterpreta. Bueno, pero ¿qué conquistas? Una medalla, ¿no? Vas para arriba, el balconcito".

Y agregó en su entrevista: "Quiero conquistar el balcón, Wanda". Después de las chicanas cómplices, Wanda probó el plato y lo elogió: "Muy bueno. Puede ser un plato tranquilamente de Mar del Plata, de mis comienzos. Me transporta al pasado este plato".