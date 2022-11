Es famosa en TikTok pero dejará de hacer videos por el acoso de sus seguidores: "Estoy harta"

Kami realizó un video en el que rompió en llanto y enfatizó que está cansada de las críticas. “Ahora nos sale un viaje que no van a regalar a Mar del Plata y todos comentando cosas como ‘así cualquiera viaja’”, manifestó entre lágrimas.

“En realidad, todo esto es trabajo. Lo estamos haciendo y nosotros queremos que nos sirva para que nos sigan llamando y nada... te ponen un montón de cosas re feas. Yo no soy de hacer estas cosas, no me gusta, pero siento una impotencia. Estoy cansada de los comentarios”, agregó la joven.

“La gente es re mala y envidiosa. Lo tratan al Moneda de vago, y él es re bueno conmigo”, dijo. “Me cansé, ya no voy a hacer más videos”, finalizó.

Paradójicamente, el video fue uno de los más exitosos, con cinco millones de reproducciones (y contando).

