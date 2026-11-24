Mesaglio señaló que el primer profesional que lo atendió incurrió en una presunta mala praxis. Según explicó, no le habrían limpiado correctamente la zona afectada y habrían quedado restos de alcohol en el ojo. Además, contó que le indicaron utilizar gotas anestésicas cuando sintiera dolor.

Pero el sufrimiento no daba tregua. "El dolor era constante y cada media hora", relató sobre aquella primera noche, en la que recurrió reiteradamente a las gotas que le habían indicado.

La situación empeoró cuando otro médico lo examinó y le explicó, según contó el actor, que la combinación de los restos de alcohol y el uso excesivo de anestesia había provocado una quemadura en la córnea. Mesaglio explicó que esas gotas debían utilizarse con una frecuencia muy limitada: una cada 12 horas.

A partir de entonces comenzó un largo recorrido por tratamientos e intervenciones. La sexta operación incluyó un trasplante de córnea de urgencia, pero la recuperación tampoco salió como esperaba. "Tuve siete operaciones en la visión y la sexta fue un trasplante de córnea de urgencia, donde al mes se me infectó", contó.

Hoy, el actor sigue esperando una nueva intervención que podría cambiar su panorama. Según explicó en el programa, aguarda por un trasplante de córnea con el que podría recuperar alrededor del 60% de la visión de ese ojo.

Su testimonio dejó al descubierto una historia mucho más profunda que la de un accidente doméstico: el impacto de una lesión inesperada, el dolor de atravesar siete operaciones y la incertidumbre de no saber cuándo llegará la posibilidad de recuperar parte de lo perdido.

En una charla atravesada por la emoción, Diego Mesaglio puso en palabras una experiencia que lo marcó para siempre. Y aunque todavía tiene un largo camino por delante, mantiene la expectativa puesta en ese trasplante que podría darle una nueva oportunidad.