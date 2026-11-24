Las cotizaciones financieras acompañaban la tendencia alcista. El contado con liquidación (CCL), que surge de las operaciones con acciones y bonos negociados en pesos en el mercado local y en divisas en el exterior, llegaba a los $1.783 a través de acciones. Durante la mañana, había alcanzado un máximo histórico de $1.812.

La brecha cambiaria alcanzó su nivel más alto desde abril de 2025

El avance de las distintas cotizaciones también profundizó la distancia entre los tipos de cambio. La brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación llegó a $190, equivalente al 11,9%.

Se trata de la diferencia más amplia desde el 11 de abril de 2025, cuando había alcanzado el 24%. Esa fecha coincidió con la última jornada del cepo cambiario para la demanda de individuos.

El nivel actual de la brecha también superó el máximo registrado en octubre de 2025, durante la corrida cambiaria previa a las elecciones legislativas. En aquel momento, la presión sobre el mercado obligó a una intervención directa del Tesoro de Estados Unidos para evitar que el dólar superara el límite establecido por el régimen oficial de bandas cambiarias.

El techo de la banda cambiaria se ubicó en $1.981,64

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina(BCRA) informó que el límite superior del esquema de bandas cambiarias se amplió este martes hasta los $1.981,64.

Con el dólar mayorista en $1.593, la cotización quedó a $388,64 de ese techo teórico, una distancia equivalente al 24,4%. El dato refleja el margen que todavía separaba al tipo de cambio oficial del límite previsto para el régimen de flotación administrada.