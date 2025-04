Es viral: recomendó un libro para dejar de fumar en Twitter y explotó de casos de éxito

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/macapineiro/status/1910119019866157539&partner=&hide_thread=false Le recomendé a mi verdulero el libro que leí para dejar de fumar y aparentemente se lo recomendó a la mitad de los fumadores del barrio y hay muchos casos de éxito. Hice más por la salud pública que el ministerio de idem. — Yuyin (@macapineiro) April 9, 2025

Testimonios que valen más que una publicidad

A los pocos minutos, la publicación comenzó a recibir interacciones de usuarios que contaban sus propias historias. @SebaPerretta sumó: “Leí ese libro, recomendado por una amiga que me dijo que sabía que 4 personas que conoce dejaron de fumar gracias a ese libro. Llevo un mes sin fumar, es excelente!”. Otra usuaria, @Maca__GG, fue igual de contundente: “Es excelente el libro, no entiendo por qué, pero funciona, se lo recomendé a mucha gente!! Es de lectura súper amena y hasta te invita a fumar mientras lo lees (?)”.

La sorpresa compartida entre quienes comentaban no era solo que funcionara, sino que funciona sin ser una imposición ni una guía moralista, como explicaba Nadia (@ruthFisheRr): “Que loco! Yo dejé también con ese libro… hace más de un año que no fumo y fumé más de 20 … lo vivo recomendando también!!! Qué bueno que le funcione a tanta gente”.

¿Qué tiene de especial este libro?

Desde que se publicó por primera vez, el libro de Allen Carr rompió con el paradigma tradicional de métodos para dejar de fumar. No propone sustitutos, ni refuerzos, ni castigos. El propio autor fue fumador durante más de 30 años y dejó el tabaco gracias al enfoque que desarrolló y luego compartió en este libro.

Lo que plantea Carr es que el fumador no necesita fuerza de voluntad para abandonar el cigarrillo, sino que debe eliminar el deseo de fumar. Su método, llamado EASYWAY, actúa directamente sobre las creencias que sostienen el hábito. Según explica en las primeras páginas:

“El método que te he descrito existe. Lo llamo EASYWAY, en realidad no es mágico, sólo lo parece. A mí ciertamente me lo pareció cuando lo descubrí, y yo sé que muchos de los millones de ex fumadores que han dejado de fumar con éxito también opinan lo mismo”.

Una lectura que no juzga ni presiona

Una de las claves del éxito del libro es el tono que utiliza. Carr no sermonea ni apela al miedo como táctica. De hecho, aclara que no se trata de recordar lo dañino que es el tabaco, algo que cualquier fumador ya sabe de sobra, sino de derribar la ilusión de que dejar de fumar implica perder algo.

“Todos estos problemas surgen por ser fumador, no por dejarlo, y para dejarlo es necesario eliminar las razones que nos llevan a fumar. EASYWAY se dirige a este problema. Elimina el deseo de fumar. Cuando esto sucede, no es preciso que el ex fumador tenga fuerza de voluntad”.

Una red que se expande sin quererlo

Volviendo al caso del tuit viral, lo que impacta es cómo una lectura individual derivó en un fenómeno comunitario. El librero que recibió la recomendación contagió la motivación a otros fumadores de su entorno. Y esos otros, a más personas. El resultado: una ola de exfumadores sin que mediara una campaña oficial.

Este efecto multiplicador no es nuevo para quienes conocen el método. El mismo Carr explica que muchos llegan al libro recomendados por alguien cercano que ya lo probó y dejó de fumar. La mayoría de los testimonios coinciden en algo: funciona cuando simplemente se lee el libro, sin presiones, sin terapias extra ni refuerzos farmacológicos.

¿Por qué no se habla más de este método?

Si bien el libro ha sido un bestseller durante décadas, no siempre recibe el foco que merece. No aparece como primera opción en campañas de salud pública, ni suele recomendarse en consultorios médicos. Sin embargo, sigue liderando los rankings de libros más efectivos para dejar de fumar, y lo que lo impulsa es el boca en boca de los propios lectores.

El método también existe en forma de centros, videos, audios y cursos online. Pero el libro, por su simplicidad, accesibilidad y bajo costo, se convirtió en la puerta de entrada más común para quienes deciden abandonar el cigarrillo.

Lectura que transforma, sin fecha ni excusas

Lo más poderoso de la propuesta de Allen Carr es que no hay que esperar a sentir “motivación” para empezar, ni pasar por un proceso largo y penoso. De hecho, una de las frases que más resuenan es:

“No solo encuentras fácil dejar de fumar, sino que puedes realmente disfrutar del proceso desde el momento en que apagas tu último cigarrillo”.

La lectura propone un cambio de mentalidad, más que una batalla contra el hábito. Y eso es lo que parece resonar en tantas personas que descubren que, lejos de ser un proceso doloroso, dejar de fumar puede ser liberador desde el primer día.

El fenómeno sigue creciendo

Mientras tanto, publicaciones como la de @macapineiro siguen generando nuevos casos. Gente que nunca había oído hablar del libro se entera por un tuit, se lo pasa a alguien cercano, lo prueban… y lo recomiendan. Una cadena de lectura y transformación que avanza sin grandes publicidades, sin gurús y sin presión.

Si en algún momento te preguntaste si era posible dejar de fumar sin sufrir, sin engordar y sin recurrir a métodos invasivos, quizás este libro tenga la respuesta. Y si aún dudas, solo necesitas leerlo. El resto vendrá solo.

Lee el libro completo "Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo" de Allen Carr: