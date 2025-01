Escándalo en Chile: Gonzalo Valenzuela arremetió contra actrices chilenas y las acusó de haberlo "funado" uno de sus trabajos

A partir de la denuncia decidieron bajar la obra y no hacerla; sin embargo, ahora que el actor recibió el aplauso de sus colegas Valenzuela no pudo esconder su bronca.

“Quiero decir una cosa, que si no lo digo me va a hacer mal, me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente”, reveló.

“Este año nosotros cumplimos 20 años del Teatro Mori. Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Nos hackearon, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir”, continuó el actor ante el silencio del teatro.

“Solo quiero que tomemos conciencia porque hoy día veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado. La obra de teatro era un homenaje a mi madre, ensayamos más de seis meses con Roberto y fue muy triste. Y quiero que tomen conciencia de a dónde sale esa bandera”, cerró el actor, para luego devolver el micrófono y bajar a su asiento.