Escándalo: detuvieron a una de las estrellas de Baywatch en un operativo encubierto

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane intervino de inmediato con apoyo de otras fuerzas. Como resultado del operativo, unas 20 personas quedaron detenidas, incluida Alexandra Paul, quien enfrenta cargos por allanamiento de morada e intrusión ilegal. La actriz fue trasladada a la cárcel del condado ese mismo día y, hasta el lunes por la tarde, según medios locales, continuaba bajo arresto.

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Ridglan Farms ha sido denunciada en el pasado por irregularidades en sus instalaciones y, según activistas, recientemente cerró parte de sus operaciones de cría tras un acuerdo legal. La acción del domingo forma parte de una campaña de rescate abierto que busca visibilizar el uso de perros en pruebas científicas.

Paul participó en varias protestas animalistas previas. En 2021, en California, fue acusada de hurto menor por sacar dos gallinas de un camión de traslado a matadero y resultó absuelta tras un juicio.