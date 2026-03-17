Escándalo: detuvieron a una de las estrellas de Baywatch en un operativo encubierto
Se trata de la actriz Alexandra Paul, quien fue arrestada el pasado domingo y cuyo caso tomó estado público en las últimas horas.
La actriz Alexandra Paul fue arrestada el pasado domingo en Wisconsin. Estados Unidos.
La actriz estadounidense Alexandra Paul, de 62 años, famosa por su papel como Stephanie Holden en la serie Baywatch de los años 90, fue arrestada el pasado domingo en Wisconsin, según informaron las autoridades locales y varios medios internacionales.
Paul formó parte de un grupo de entre 50 y 60 activistas por los derechos de los animales que ingresaron sin permiso a las instalaciones de Ridglan Farms, un criadero ubicado en Blue Mounds, a unos 48 kilómetros al oeste de Madison. Se trata de una empresa que se dedica a la reproducción de beagles destinados a la investigación científica y biomédica. Desde hace años recibe críticas y protestas de organizaciones animalistas por las condiciones en las que se encuentran los animales y su uso en experimentos.
Los manifestantes, muchos vestidos con trajes protectores blancos, fueron filmados mientras entraban a la propiedad alrededor de las 8:30 de la mañana, abrían jaulas y sacaban perros en brazos.
El grupo, vinculado a la Coalition to Save the Ridglan Dogs, aseguró haber liberado entre 22 y 31 beagles. La policía interceptó varios vehículos y recuperó la mayoría de los animales; según algunos informes, al menos ocho quedaron bajo custodia de las autoridades, mientras que otros podrían haber sido llevados a refugios.
La Oficina del Sheriff del Condado de Dane intervino de inmediato con apoyo de otras fuerzas. Como resultado del operativo, unas 20 personas quedaron detenidas, incluida Alexandra Paul, quien enfrenta cargos por allanamiento de morada e intrusión ilegal. La actriz fue trasladada a la cárcel del condado ese mismo día y, hasta el lunes por la tarde, según medios locales, continuaba bajo arresto.
Ridglan Farms ha sido denunciada en el pasado por irregularidades en sus instalaciones y, según activistas, recientemente cerró parte de sus operaciones de cría tras un acuerdo legal. La acción del domingo forma parte de una campaña de rescate abierto que busca visibilizar el uso de perros en pruebas científicas.
Paul participó en varias protestas animalistas previas. En 2021, en California, fue acusada de hurto menor por sacar dos gallinas de un camión de traslado a matadero y resultó absuelta tras un juicio.