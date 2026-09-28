El fiscal Pollicita pidió peritar las billeteras cripto que Adorni presentó en su declaración jurada

El punto resulta central porque las billeteras de autocustodia no están registradas necesariamente a nombre de una persona. La defensa sostiene que el acceso mediante las claves demuestra la titularidad, mientras que la investigación busca determinar si ese control actual permite respaldar también las operaciones realizadas años atrás.

Esa práctica con las criptomonedas hace dificultoso conocer al verdadero titular y, en este caso, demostrar si todo su patrimonio puede quedar perfectamente justificado con sus ingresos a lo largo de los años.

La Fiscalía analizará cuánto costaron realmente las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. El contratista Matías Tabar declaró que recibió unos US$245.000, mientras que la defensa presentó una pericia que estimó las obras en US$174.954,58.

Con estas nuevas medidas, Pollicita busca contrastar las explicaciones patrimoniales de Adorni con evidencia técnica y documental antes de definir los próximos pasos de la investigación.

La justicia quiere un registro completo de la evolución patrimonial de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó nuevas medidas y con ellas, la Fiscalía busca reconstruir la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió extender el período de análisis hasta el 28 de febrero de 1998, fecha en la que Adorni cumplió 18 años. Para Angeletti, el punto de partida será el 10 de octubre de 2000. Hasta ahora, la investigación contemplaba los movimientos patrimoniales desde enero de 2012. Adorni se demoró o dio una primera explicación (declaración jurada) sobre sus bienes y patrimonios con puntos oscuros. Le costó numerosos cruces con periodistas y prometió que ante la justicia presentaría todo lo necesario para que el tema quede aclarado. El ex jefe de Gabinete (antes fue vocero) se demoró y eso le costó, ante las investigaciones sobre sus inconsistencias, que debiera renunciar a la función pública.

Finalmente, presentó una última declaración y explicación a la justicia en la que los bitcoins cumplen un papel importante para explicar dudas del caso durante estos meses. Pero como las criptomonedas tienen una "huella" compleja para determinar, el fiscal Pollicita pidió estas medidas tan extensas en el tiempo.

En efecto, la decisión del fiscal surgió después de que la defensa de Adorni explicara que parte del capital utilizado para comprar bitcoins a partir de 2014 provenía de ahorros familiares acumulados durante años a partir de la actividad profesional de ambos.

El origen de los ingresos y los bienes

Para comprobar esa explicación, Pollicita solicitó a la ANSES las historias laborales completas de Adorni y Angeletti, con aportes, remuneraciones, empleadores y períodos trabajados.

También pidió información sobre los inmuebles que ambos tuvieron a su nombre en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de los vehículos registrados y su eventual participación en sociedades, asociaciones o fundaciones. A esto se suma el pedido para conocer si estuvieron matriculados en consejos profesionales de Ciencias Económicas.

El fiscal también solicitó ampliar el levantamiento del secreto fiscal para acceder a declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, posibles blanqueos y moratorias. Otro punto será reconstruir las compras de dólares realizadas entre 2011 y 2015, durante el período del cepo cambiario. Y la "novedad": las billeteras cripto.

Conocer todo el recorrido de las bitcoins y quienes son o han sido sus propietarios puede ser un trámite complejo. (foto: A24.com)

Las ocho billeteras de bitcoin

La otra parte central de la investigación apunta a las ocho direcciones de bitcoin que Adorni presentó para explicar el origen de US$591.544,61 que, según su defensa, obtuvo mediante operaciones con criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018.

Para verificar la titularidad y las operaciones, Pollicita pidió que el abogado Matías Ledesma concurra a la Fiscalía junto con el perito de parte y el sobre lacrado que contiene las claves privadas.

El procedimiento prevé que el especialista ingrese a las billeteras y firme mensajes específicos que entregará la Fiscalía. De esta manera, se buscará comprobar técnicamente si las direcciones aportadas corresponden efectivamente a las que utilizó Adorni y si los movimientos registrados son compatibles con la explicación presentada por su defensa.

La causa entra así en una nueva etapa y dos líneas de investigación paralelas: reconstruir el patrimonio familiar desde fines de los años 90 y contrastar técnicamente con la explicación basada en las operaciones con criptomonedas.