Se termina el ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Racing: cómo sigue La Academia y quiénes asumen

Quiénes se harán cargo del primer equipo de Racing tras la salida del DT

Frente a la inminente salida del entrenador, la conducción futbolística de La Academia ya definió los pasos a seguir de manera inmediata para afrontar los compromisos venideros.

Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la Reserva vigente campeona, se harán cargo del Primer Equipo de manera interina. La dupla técnica conducirá al plantel profesional potencialmente hasta fin de año, permitiendo que la comisión directiva tómese el tiempo necesario para definir al sucesor definitivo. Cabe recordar que ambos técnicos ya habían asumido el liderazgo del grupo en el cierre del semestre anterior, luego de que se consumara la salida de Gustavo Costas.