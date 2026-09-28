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FIN DE CICLO

Se termina el ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Racing: cómo sigue La Academia y quiénes asumen

Juan Pablo Vojvoda acordará su salida de Racing tras la caída ante Boca. Sebastián Romero y Luciano Aued asumirían el interinato.

Juan Pablo Vojvoda ganó solo tres de los 13 partidos que dirigió a Racing. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Juan Pablo Vojvoda ganó solo tres de los 13 partidos que dirigió a Racing. (Rodrigo Valle/Getty Images)

El impacto de la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina aceleró los tiempos institucionales en Avellaneda. Tras la caída frente a Boca Juniors en el Estadio Gigante de Arroyito, el ciclo de Juan Pablo Vojvoda al frente de Racing Club llegó a su fin. Aunque en los minutos posteriores al encuentro no se hicieron oficiales resoluciones por parte del entrenador ni de la dirigencia, el desenlace quedó sellado para una reunión clave este lunes entre el DT, el presidente Diego Alberto Milito y el director deportivo Sebastián Saja para acordar su desvinculación.

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Luego de haberse retirado sin prestar declaraciones en Rosario, el entrenador no presentó la renuncia en el vestuario. Mientras su cuerpo técnico permaneció en la ciudad santafesina por tener vínculos familiares allí, el estratega retornó a Buenos Aires para encabezar la cumbre con la máxima cúpula dirigencial del club y formalizar su salida.

Cuáles fueron los números del ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Racing

La continuidad del técnico en la institución ya había estado al borde del colapso dos semanas atrás, luego de la derrota ante Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó que dejó a La Academia en el último lugar entre los 30 equipos del Torneo Clausura. Si bien el posterior triunfo frente a Sarmiento de Junín otorgó un respiro transitorio, la eliminación del torneo federal —el gran objetivo deportivo del semestre— sentenció su ciclo.

En términos estadísticos, la campaña de Vojvoda al mando del plantel albiceleste registró un saldo sumamente negativo: sobre 13 partidos disputados, apenas cosechó tres triunfos, dos empates y siete derrotas. Más allá de haber alcanzado la instancia de cuartos en la Copa Argentina, el presente en la competencia local exhibe un panorama crítico: Racing marcha penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura y ocupa el puesto 23 en la tabla anual, necesitando una seguidilla milagrosa de resultados para aspirar a un boleto en las competencias internacionales del próximo año.

Quiénes se harán cargo del primer equipo de Racing tras la salida del DT

Frente a la inminente salida del entrenador, la conducción futbolística de La Academia ya definió los pasos a seguir de manera inmediata para afrontar los compromisos venideros.

Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la Reserva vigente campeona, se harán cargo del Primer Equipo de manera interina. La dupla técnica conducirá al plantel profesional potencialmente hasta fin de año, permitiendo que la comisión directiva tómese el tiempo necesario para definir al sucesor definitivo. Cabe recordar que ambos técnicos ya habían asumido el liderazgo del grupo en el cierre del semestre anterior, luego de que se consumara la salida de Gustavo Costas.

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