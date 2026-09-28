Se termina el ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Racing: cómo sigue La Academia y quiénes asumen

El impacto de la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina aceleró los tiempos institucionales en Avellaneda. Tras la caída frente a Boca Juniors en el Estadio Gigante de Arroyito, el ciclo de Juan Pablo Vojvoda al frente de Racing Club llegó a su fin. Aunque en los minutos posteriores al encuentro no se hicieron oficiales resoluciones por parte del entrenador ni de la dirigencia, el desenlace quedó sellado para una reunión clave este lunes entre el DT, el presidente Diego Alberto Milito y el director deportivo Sebastián Saja para acordar su desvinculación.