La desgarradora carta de la familia de Loan Peña: "No hay una sola..."

El día que cambió para siempre la vida de la familia

Loan tenía 5 años cuando desapareció. Desde entonces, el paso del tiempo adquirió para sus familiares un significado particular. En su escrito, describieron aquella jornada como un momento en el que todo quedó detenido.

“El tiempo se paró”, expresaron al comenzar la carta, una frase con la que buscaron sintetizar el impacto que tuvo la desaparición del niño.

Para sus padres y hermanos, la vida cotidiana continuó, pero marcada permanentemente por la ausencia. Las actividades habituales, los espacios de la casa y las pertenencias del pequeño adquirieron otra dimensión después de aquel 13 de junio.

La familia describió esa situación a través de elementos concretos que todavía permanecen en el hogar. Una silla vacía, un plato guardado y la ropa del niño doblada forman parte de una escena cotidiana que, para sus familiares, representa la espera.

“Tu sillita está vacía, tu platito sigue guardado, tu ropita doblada como la dejaste. Todo te espera”, escribieron.

La frase resume una de las principales características del duelo que atraviesan: la imposibilidad de cerrar una historia cuya respuesta todavía buscan.

Una ausencia que permanece todos los días

En la carta, los familiares también describieron cómo la desaparición atraviesa las jornadas y las noches. Según expresaron, Loan continúa siendo una presencia permanente en los pensamientos de cada integrante de la familia.

“No hay un solo día, Loan, no hay una sola noche que no digamos tu nombre”, señalaron.

El recuerdo aparece incluso durante el descanso. En ese sentido, contaron que su mamá lo llama en sueños, mientras que su papá continúa buscando señales en los sonidos del campo. Los hermanos, por su parte, siguen preguntando por él.

De esa manera, el mensaje no solamente expresa tristeza por la ausencia del niño, sino que también muestra cómo la desaparición modificó la dinámica familiar.

Cada integrante atraviesa la espera desde un lugar diferente, pero todos coinciden en un punto: la necesidad de saber qué ocurrió con Loan.

La carta también permitió mostrar el costado más personal de una familia que desde junio de 2024 quedó vinculada de manera permanente a una investigación que tuvo repercusión nacional.

El recuerdo de cómo era Loan antes de desaparecer

Uno de los aspectos centrales del escrito es el intento de sus familiares por recuperar la imagen de Loan antes de la desaparición.

Para ellos, el niño era un chico de apenas cinco años que disfrutaba de una vida cotidiana en el campo. Por eso, en el mensaje buscaron remarcar que Loan no tenía ninguna responsabilidad sobre lo sucedido.

“Vos solo eras un nene feliz en el campo”, afirmaron.

La frase forma parte de un mensaje más amplio dirigido directamente al pequeño. Sus familiares buscaron transmitirle que, independientemente de dónde se encuentre, no debe sentirse responsable por las circunstancias que llevaron a su desaparición.

“Queremos que sepas, donde sea que estés, que no tenés la culpa de nada”, escribieron.

El mensaje adquiere especial relevancia por tratarse de una carta dirigida al propio Loan. En lugar de hablar únicamente sobre el expediente o las novedades del juicio, sus familiares eligieron hablarle al niño y recordarle el lugar que continúa ocupando dentro de la familia.

El caso Loan y una búsqueda que tuvo alcance nacional

Desde su desaparición, el caso Loan generó una enorme repercusión pública. La búsqueda del niño trascendió rápidamente el ámbito de la localidad correntina de 9 de Julio y pasó a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

Durante este tiempo, diferentes hipótesis, declaraciones y medidas judiciales fueron incorporándose al expediente. La causa también tuvo numerosos momentos de tensión y generó interrogantes que todavía forman parte del proceso judicial.

En paralelo, la familia recibió muestras de acompañamiento de personas que no conocían personalmente al niño.

Ese respaldo también fue mencionado en la carta. Sus familiares destacaron que la desaparición de Loan provocó una reacción que excedió ampliamente los límites de su entorno más cercano.

“Hiciste que un país entero te conozca y te quiera sin conocerte”, expresaron.

Y agregaron que hubo personas que nunca habían visto al niño pero que igualmente lloraron por él, rezaron y participaron de la búsqueda.

Para la familia, esa respuesta social representa una parte importante de todo lo ocurrido desde aquel 13 de junio.

La promesa que hizo la familia de Loan

El tramo final de la carta está marcado por una promesa.

Sus padres y hermanos aseguraron que continuarán buscando respuestas y reclamando por Loan, pese al paso del tiempo y al desgaste que implica sostener durante años una búsqueda de estas características.

“No vamos a parar, Loan”, afirmaron.

La familia planteó que la búsqueda continuará hasta conocer qué ocurrió con el niño. La expresión elegida para cerrar el mensaje vuelve a colocar en el centro una pregunta que permanece abierta: dónde está Loan.

“Hasta que la tierra misma nos diga dónde estás, no vamos a parar”, escribieron.

El cierre también estuvo relacionado con el cansancio que puede provocar una búsqueda prolongada. Sin embargo, sus familiares remarcaron que, para ellos, el amor hacia el niño funciona como el motivo para continuar.

“No existe cansancio cuando se busca a un hijo. No existe imposible cuando se ama como te amamos”, concluyeron.

La espera continúa mientras avanza el juicio

La carta fue difundida mientras el juicio por la desaparición de Loan continúa su desarrollo. El proceso judicial constituye una instancia clave para avanzar sobre las circunstancias que rodearon la desaparición del niño y determinar las responsabilidades que correspondan.

Para la familia, mientras tanto, la dimensión judicial convive con otra realidad mucho más íntima: seguir esperando a Loan.

El paso de los meses y los años no modificó, según expresaron, la necesidad de encontrar respuestas. Los objetos del niño continúan formando parte de la casa y los recuerdos permanecen vinculados a situaciones cotidianas.

La silla, el plato y la ropa mencionados en la carta funcionan así como símbolos de una ausencia que la familia todavía no pudo transformar en una historia cerrada.

En ese contexto, el mensaje no fue solamente un recuerdo de aquel niño de cinco años que desapareció en Corrientes. También fue una manera de reafirmar que la familia continúa reclamando saber qué pasó con él.

Un mensaje que vuelve a poner el foco en Loan

A medida que avanza el proceso judicial, la carta permitió que la historia volviera a ser observada desde la perspectiva de quienes más directamente sufren la desaparición: sus familiares.

En lugar de centrarse en declaraciones, hipótesis o movimientos del expediente, el texto recuperó escenas simples de la vida de Loan y de su familia.

La elección de esas imágenes —la silla vacía, el plato guardado, la ropa doblada y las preguntas de sus hermanos— muestra el impacto que puede tener una desaparición prolongada en el ámbito doméstico.

También aparece una dimensión colectiva. La familia agradeció, de manera indirecta, el acompañamiento recibido durante estos años y recordó que el caso llegó a personas de distintos lugares del país.

Sin embargo, por encima de todo, el mensaje mantuvo un destinatario claro: Loan.

Sus padres y hermanos le hablaron al niño como si pudiera leer esas palabras y quisieron transmitirle que continúa siendo parte de la familia, que no es responsable de lo ocurrido y que su búsqueda no terminó.

“No vamos a parar”: la última promesa de sus familiares

El mensaje final de la carta resume la posición expresada por la familia desde que comenzó la búsqueda: seguir reclamando respuestas.

El juicio constituye ahora una nueva etapa dentro de un caso que lleva más de dos años marcado por la incertidumbre. Mientras la Justicia avanza con el proceso, sus familiares mantienen viva la memoria del niño y continúan esperando conocer su paradero.

La carta funcionó como una nueva expresión pública de ese dolor, pero también como una declaración de continuidad.

Loan tenía cinco años cuando desapareció. Para su familia, el tiempo transcurrido no significa que la búsqueda haya terminado.

Por el contrario, sus palabras muestran que la espera continúa instalada en los pequeños detalles de todos los días y en los recuerdos de cómo era la vida antes de aquel 13 de junio de 2024.

“No existe imposible cuando se ama como te amamos”, escribieron al despedirse.

Con esa frase cerraron un mensaje que volvió a poner en primer plano a Loan, su ausencia y la promesa de sus familiares de continuar buscando respuestas mientras el proceso judicial sigue adelante.