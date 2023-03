Escándalo en Inglaterra: el video de importante jugador borracho y bajándose los pantalones en un bar

image.png

El futbolista fue grabado en un claro estado de ebriedad, bailando junto a una mujer que no es su esposa, y hasta se lo pudo ver bajando sus pantalones en varias ocasiones para mostrar sus genitales.

Las imágenes poco a poco comenzaron a circular por las redes sociales y este miércoles fueron publicadas por el diario de The Sun.

El lateral es titular indiscutido en el equipo de Pep Guardiola. Una lesión inguinal, por la que tuvo que ser operado, lo marginó de las canchas durante ocho partidos en la previa del Mundial y estuvo en duda hasta último momento para sumarse a la Selección de Inglaterra en Qatar 2022.

Solo se perdió los primeros dos partidos de la Fase de Grupos ante Irán y Estados Unidos, regresó frente Gales y fue titular en octavos y cuartos de final, donde enfrentaron a Senegal y Francia, respectivamente.

Pep Guardiola explicó por qué no puso a Julián Álvarez en Manchester City

"Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer", lanzó con ironía Pep Guardiola cuando fue cuestionado por no haber hecho cambios en el empate del Manchester City con Leipzig por la ida de los octavos de final de la Champions League. Julián Álvarez no sumó minutos ante los alemanes y el técnico explicó por qué no lo puso.

julianalvarezsuplente.jpg

El exjugador de River solo disputó dos de los últimos 270 minutos en el conjunto dirigido por Guardiola, ingresando sobre el final del duelo ante Nottingham Forest sin mayores posibilidades para darle el triunfo al conjunto mancuniano. Desde su regreso de la Copa del Mundo, Julián solo fue titular y disputó los 90 minutos en cuatro de 15 partidos del equipo, contando Premier League, FA Cup, EFL Cup y Champions League. Mientras que no ingresó desde el banco de suplentes en cuatro de esos cotejos.

Lo insólito fue que, el pasado miércoles en el 1-1 ante RB Leipzig por Champions, el DT no hizo ningún cambio en todo el partido, dejando en el banco a otro futbolista importante como Phil Foden. Sobre el campeón del mundo, Guardiola puntualizó por qué no lo mandó a la cancha ante los germanos y fue contundente en su respuesta: “Estuve a punto de poner a Julián (Álvarez) en la segunda parte cerca de Erling (Haaland) para ser más agresivos, pero concedimos un gol”.