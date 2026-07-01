La muerte de Silvina Luna: la fecha e instancia clave en la investigación

En ese sentido, la Justicia confirmó la realización de una nueva Junta médica para el martes 4 de agosto por la mañana, en un nuevo movimiento de la Justicia en buscar de revisar las conclusiones ya existentes en el expediente sobre la muerte de la actriz.

La reunión está pactada para ese día a las 10 horas en la Morgue Judicial ubicada en Viamonte 2101. Allí se analizará nuevamente en detalle los procedimientos estéticos realizados en vida a Silvina Luna y determinar si eso influyó directamente en la causa de su muerte, detalló el periodista Pampa Mónaco sobre esta nueva convocatoria en el marco de la investigación.

El primer informe que consta 47 páginas de la autopsia indicó que Silvina Luna presentaba "formaciones nodulares" especialmente en la zona de los glúteos y se ordenaron estudios complementarios.

Ximena Capristo reveló la razón de por qué se negó a participar de la serie de Silvina Luna

Ximena Capristo explicó en una nota a Desayuno Americano (América Tv) la razón por la que decidió junto a su marido Gustavo Conti no participar de la serie documental sobre su amiga Silvina Luna.

"Fue muy duro verlo", reconoció sobre el trailer oficial que se conoció. Y fundamentó su decisión de no participar del documental: "La serie es sobre Silvina Luna. Obviamente autoricé a que pasen imágenes mías si querían pero no quise participar. Uno puede decidir ser parte o no, pero yo no cartoneo".

"La acompañamos hasta el último momento porque éramos amigos, nos amábamos y de ambos lados, nos sentíamos siempre familia, porque ella no tenía mamá ni papá, tenía a su hermano que en un momento estaba viviendo en Rosario y después vino a Buenos Aires. Silvina era una muy buena persona que tuvo muchos amigos de siempre que la abrazaban", recordó con sentimiento Ximena Capristo.

Y cerró segura de su decisión: "No quise formar parte porque no. Uno tiene que tomar una decisión: o quiere o no quiere y yo preferí que no. Pero si querían mostrar una imagen mía les firmé para que lo hagan. Sabía que ella tenía ganas de hacer esta serie y contar todo. Con ella en vida si me lo hubiera pedido hubiera aceptado si me lo pedía pero ella no está y yo decido recordarla de la mejor forma".