Nació Serena, la primera hija de Juli Puente: el video del parto que emocionó a todos

"Pesó 2.600 kg y por supuesto que nació cuando y cómo ella quiso. Nos dio un lindo shot de adrenalina“, relató, dejando entrever que el trabajo de parto tuvo instantes de intensidad y sorpresa.

La flamante mamá también quiso dedicar unas palabras de reconocimiento al equipo médico que la acompañó durante todo el proceso. En ese sentido, adelantó que más adelante compartirá más detalles de lo ocurrido, ya con mayor tranquilidad para repasar la experiencia completa.

"No sé cómo hubiera hecho sin este equipo (ya les voy a contar todo lo que pasó). Mi obstetra mágica y la partera más madraza del mundo: gracias por darnos tanta paz en este momento”, expresó con gratitud.

Finalmente, Julieta Puente cerró su mensaje con una frase que resume el estado emocional que atraviesa en esta nueva etapa de su vida: "¡Estamos más felices que nunca en nuestra vida!".

Como era de esperarse, la publicación no pasó inadvertida: en cuestión de minutos acumuló miles de reacciones, comentarios y mensajes de cariño. Seguidores, colegas y distintas figuras del mundo digital celebraron la llegada de Serena y acompañaron virtualmente a la familia en este comienzo lleno de emoción y cambios profundos.

Quién es Juli Puente

Julieta Puente es una periodista, influencer fitness y creadora de contenido nacida en Gualeguaychú, que logró transformar su historia personal en una marca muy reconocible en redes. Se hizo popular con sus rutinas de ejercicio y con el “Cardio de la Felicidad”, una propuesta que nació en plena pandemia y la convirtió en referente del bienestar y la motivación.

Antes de convertirse en figura de Instagram, trabajó en medios como redactora y también tuvo paso por producciones televisivas. Su salto a la masividad llegó cuando empezó a mostrar una versión más cercana, dinámica y positiva del entrenamiento, combinando ejercicio, humor y un relato de superación personal.

Su historia también quedó marcada por haber hablado públicamente de trastornos alimenticios y de un proceso de recuperación que la llevó a usar su experiencia para acompañar a otras mujeres. Hoy, Julieta Puente representa ese cruce entre periodismo, espectáculo y vida saludable que tanto engancha a la audiencia argentina.