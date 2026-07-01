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Nació Serena, la primera hija de Juli Puente: el video del parto que emocionó a todos

Con mucha emoción, la influencer publicó las primeras postales del nacimiento de su hija junto a Facundo Miguelena y conmovió a sus seguidores con un mensaje de amor. Aquí, el video del emocionante parto de Julieta Puente.

1 jul 2026, 12:30
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Nació Serena, la primera hija de Juli Puente: el video del parto que emocionó a todos

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Nació Serena, la primera hija de Juli Puente: el video del parto que emocionó a todos

Sin lugar a dudas, la vida de Julieta Puente dio un giro definitivo en las últimas horas. Luego de atravesar la esperada cuenta regresiva de las nueve lunas, la creadora de contenido vivió el nacimiento de Serena, su primera hija, y se convirtió en mamá por primera vez. Fiel a su perfil de influencer, la noticia no tardó en aparecer en sus redes sociales, donde eligió compartir un emotivo registro audiovisual del parto que generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

A través de imágenes íntimas del momento en que la bebé llega al mundo, Puente presentó oficialmente a su hija y dejó en evidencia la profunda emoción que atraviesa junto a su pareja, el piloto Facundo Miguelena, en este nuevo capítulo familiar.

En su cuenta de Instagram, Julieta expresó sus sensaciones con un mensaje cargado de sentimientos: "Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena“, escribió este miércoles 1° de julio, acompañando la publicación que rápidamente se viralizó.

Más adelante, también brindó precisiones sobre el nacimiento y detalló que Serena llegó al mundo el 30 de junio de 2026, con un peso de 2,600 kilos. En ese mismo posteo, sumó una reflexión distendida sobre cómo se dio el parto y el carácter del momento vivido.

"Pesó 2.600 kg y por supuesto que nació cuando y cómo ella quiso. Nos dio un lindo shot de adrenalina“, relató, dejando entrever que el trabajo de parto tuvo instantes de intensidad y sorpresa.

La flamante mamá también quiso dedicar unas palabras de reconocimiento al equipo médico que la acompañó durante todo el proceso. En ese sentido, adelantó que más adelante compartirá más detalles de lo ocurrido, ya con mayor tranquilidad para repasar la experiencia completa.

"No sé cómo hubiera hecho sin este equipo (ya les voy a contar todo lo que pasó). Mi obstetra mágica y la partera más madraza del mundo: gracias por darnos tanta paz en este momento”, expresó con gratitud.

Finalmente, Julieta Puente cerró su mensaje con una frase que resume el estado emocional que atraviesa en esta nueva etapa de su vida: "¡Estamos más felices que nunca en nuestra vida!".

Como era de esperarse, la publicación no pasó inadvertida: en cuestión de minutos acumuló miles de reacciones, comentarios y mensajes de cariño. Seguidores, colegas y distintas figuras del mundo digital celebraron la llegada de Serena y acompañaron virtualmente a la familia en este comienzo lleno de emoción y cambios profundos.

Quién es Juli Puente

Julieta Puente es una periodista, influencer fitness y creadora de contenido nacida en Gualeguaychú, que logró transformar su historia personal en una marca muy reconocible en redes. Se hizo popular con sus rutinas de ejercicio y con el “Cardio de la Felicidad”, una propuesta que nació en plena pandemia y la convirtió en referente del bienestar y la motivación.

Antes de convertirse en figura de Instagram, trabajó en medios como redactora y también tuvo paso por producciones televisivas. Su salto a la masividad llegó cuando empezó a mostrar una versión más cercana, dinámica y positiva del entrenamiento, combinando ejercicio, humor y un relato de superación personal.

Su historia también quedó marcada por haber hablado públicamente de trastornos alimenticios y de un proceso de recuperación que la llevó a usar su experiencia para acompañar a otras mujeres. Hoy, Julieta Puente representa ese cruce entre periodismo, espectáculo y vida saludable que tanto engancha a la audiencia argentina.

     

 

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