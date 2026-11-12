Mauro Icardi dejó la fiscalía y trascendió qué dijo del escándalo con Wanda Nara por su hija: "Él declaró que...".

La causa sigue en curso. La defensa de Icardi sostiene que el relato de la menor tiene inconsistencias, y se esperan los resultados del nuevo reconocimiento médico que se ordenó en el expediente. Lo que se conoce hasta ahora son las versiones de las partes, y no hay una resolución de la Justicia.

Qué dijo el abogado de La China Suárez sobre el escándalo de Mauro Icardi con Wanda Nara

En diálogo con Primicias Ya (América TV), el abogado de La China Suárez, Agustín Rodríguez habló sobre el escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara por su hija mayor.

Con tono firme, el abogado afirmó: "Yo considero que Mauro Icardi en esta situación está siendo víctima". Y remarcó: "Y no lo digo ni por ser abogado de Eugenia Suárez, ni porque tenga algo en contra de Wanda Nara, ni mucho menos".

"Yo creo que él es víctima, y es víctima de toda una situación que viene sufriendo", enfatizó el letrado sobre un escándalo que se desató el viernes 6 de noviembre y que derivó en operativo, allanamientos, estudios de médicos forenses y una denuncia en curso.

Crédito : RS Fotos.