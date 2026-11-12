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Mauro Icardi dejó la fiscalía y trascendió qué dijo del escándalo con Wanda Nara por su hija: "Él declaró que..."

Mauro Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre a realizar una declaración sobre lo que sucedió con su hija en "la casa de los sueños".

12 nov 2026, 12:34
Mauro Icardi dejó la fiscalía y trascendió qué dijo del escándalo con Wanda Nara por su hija: Él declaró que....

Mauro Icardi dejó la fiscalía y trascendió qué dijo del escándalo con Wanda Nara por su hija: "Él declaró que...".

Mauro Icardi dejó la fiscalía y trascendió qué dijo del escándalo con Wanda Nara por su hija: Él declaró que....

Mauro Icardi dejó la fiscalía y trascendió qué dijo del escándalo con Wanda Nara por su hija: "Él declaró que...".

Mauro Icardi se presentó finalmente esta mañana en la fiscalía de Tigre para realizar su declaración espontánea sobre lo ocurrido con su hija el viernes pasado, por lo que Wanda Nara lo denunció. La presentación del futbolista era esperada en medio de un escándalo que no deja de crecer.

Al dejar el lugar, su abogado, Francisco Oneto, contó cómo fue la declaración: "Declaró todo lo que pasó. Dio su versión de los hechos. No hubo agresiones hacia su hija. Están negadas las agresiones".

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Además, el letrado detalló qué dijo Icardi sobre aquella noche: "Él declaró que esa noche no ocurrió nada. La nena quería ir a una juntada, él se la negó, y se armó una discusión en torno a eso. Se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás".

El conflicto estalló el viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara denunció al delantero por presuntas lesiones leves contra la menor. Desde entonces, hubo un operativo policial, allanamientos y estudios médicos a la niña, y se dictó una medida de restricción de acercamiento para el futbolista.

La causa sigue en curso. La defensa de Icardi sostiene que el relato de la menor tiene inconsistencias, y se esperan los resultados del nuevo reconocimiento médico que se ordenó en el expediente. Lo que se conoce hasta ahora son las versiones de las partes, y no hay una resolución de la Justicia.

Qué dijo el abogado de La China Suárez sobre el escándalo de Mauro Icardi con Wanda Nara

En diálogo con Primicias Ya (América TV), el abogado de La China Suárez, Agustín Rodríguez habló sobre el escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara por su hija mayor.

Con tono firme, el abogado afirmó: "Yo considero que Mauro Icardi en esta situación está siendo víctima". Y remarcó: "Y no lo digo ni por ser abogado de Eugenia Suárez, ni porque tenga algo en contra de Wanda Nara, ni mucho menos".

"Yo creo que él es víctima, y es víctima de toda una situación que viene sufriendo", enfatizó el letrado sobre un escándalo que se desató el viernes 6 de noviembre y que derivó en operativo, allanamientos, estudios de médicos forenses y una denuncia en curso.

Crédito : RS Fotos.

     

 

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