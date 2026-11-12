La dolorosa interna familiar que salió a la luz tras la muerte de Marcos Camino de Los Palmeras

En la entrevista del año pasado, Silvina había sido contundente al explicar cómo vivió el alejamiento de su padre, quien volvió a casarse y, según su relato, dejó atrás a su familia anterior. "No es nada nuevo esto de un varón que se separa y no tiene relación con la familia. Yo no estoy acostumbrada a mendigar nada", había manifestado.

Aunque aseguró respetar la decisión, también dejó en claro que no estaba dispuesta a perseguir afectos. Sobre su hija, contó: "No le dice abuelo, no lo conoce y dice que no tiene interés".

Por otra parte, cuando estalló el conflicto entre Los Palmeras y Cacho Deicas, Silvina respaldó al cantante e incluso se comunicó con su familia para interiorizarse sobre su estado de salud.

Ahora, tras la muerte de Marcos Camino, aquella historia de distanciamiento vuelve a quedar expuesta en medio del dolor por su partida.

Cuál fue la causa de la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, conmocionó este martes al mundo de la música. El artista tenía 76 años y fue hallado sin vida en un inmueble del barrio Candioti Norte, en Santa Fe, que la banda utilizaba como estudio de grabación y centro de operaciones logísticas. Las primeras hipótesis policiales apuntan a un presunto suicidio.

La dramática noticia fue dada a conocer por Luis Ventura y Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV). “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”, anunció el conductor durante la emisión.

A partir de esa información, el periodista Santiago Sposato aportó detalles sobre las primeras actuaciones y precisó que esa era la principal hipótesis que manejaban los investigadores, mientras se intentaba establecer cómo se produjo el fallecimiento.

De acuerdo con el informe policial, la intervención comenzó luego de un aviso recibido a través del Centro de Emergencias 911. Cuando los efectivos llegaron al inmueble, entrevistaron a una mujer que se presentó como cuñada del músico y relató cómo descubrieron que algo había ocurrido.

Según consta en el parte, la mujer “informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”.

Preocupada por lo que había observado, se dirigió hasta el lugar acompañada por un empleado. Al ingresar al inmueble, ambos encontraron al reconocido músico sin vida.