¿Se retira? El técnico de Andorra reveló el duro momento que atraviesa Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

“Hemos hablado mucho con él estos días y, repito, no son momentos fáciles. Respetamos su vida y que lleve esta situación lo mejor posible y como pueda. Es aún muy pronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener. Él tiene que hacer lo que sienta y lo vea que puede hacer. Han salido cosas que no son ciertas y que no están respetando su intimidad”, sostuvo Manso con firmeza.

Asimismo, el director técnico salió en defensa del futbolista respecto a la naturaleza fortuita de la acción de juego que derivó en el desenlace fatal: “Es obvio que no tuvo esa intención”, afirmó, aunque admitió que “es una tragedia y tendrá que convivir con ello”. Respecto a los tiempos del guardameta, concluyó: “Le estamos dando espacio y cuando él considere oportuno ya dirá si vuelve o no”.

Cómo atraviesa el plantel de Andorra los días posteriores a la muerte de Jesús de Miguel

Mientras el club intenta retomar de manera gradual la rutina deportiva tras la suspensión del partido frente al Mallorca —correspondiente a la decimotercera fecha de LaLiga Hypermotion—, la dirigencia y el cuerpo técnico pusieron a disposición asistencia psicológica para acompañar a todos los integrantes del plantel en un escenario que calificaron como especialmente difícil de gestionar.

Antes de dar por finalizada su atención a la prensa, Carles Manso volvió a enviar un mensaje de acompañamiento hacia el entorno del atacante fallecido: “Una vez más les envío un abrazo de mucho afecto y mucho cariño. En concreto a sus padres, a su familia, a su pareja y, especialmente, a su hija. Son momentos muy jodidos”.