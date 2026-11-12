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CONMOCIÓN EN ESPAÑA

¿Se retira? El técnico de Andorra reveló el duro momento que atraviesa Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El DT Carles Manso contó cómo atraviesa Jesús Owono los días posteriores al choque fatal que provocó la muerte de Jesús de Miguel.

El DT Carles Manso contó cómo atraviesa Jesús Owono los días posteriores al choque fatal que provocó la muerte de Jesús de Miguel.

El DT Carles Manso contó cómo atraviesa Jesús Owono los días posteriores al choque fatal que provocó la muerte de Jesús de Miguel.

El fútbol español permanece conmocionado tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien perdió la vida luego de recibir un rodillazo involuntario durante el partido frente al Andorra por la Segunda División de España. En medio del impacto emocional que generó el episodio en todo el ámbito deportivo, las miradas se posaron sobre Jesús Owono, el arquero involucrado en la jugada fatal, y las especulaciones en torno a su estado anímico y su continuidad en la actividad profesional.

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La despedida de Jesús de Miguel se realiza este jueves en Navahermosa, Toledo. (Foto: REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

En la conferencia de prensa previa al compromiso del sábado frente al Almería, el entrenador del Andorra, Carles Manso, rompió el silencio para brindar precisiones sobre el delicado momento personal que atraviesa el guardameta ecuatoguineano. “Evidentemente, Jesús Owono está muy tocado”, reconoció el técnico, remarcando sin rodeos que su dirigido “está pasando los peores momentos de su vida” y solicitando al entorno mediático que se respete su privacidad durante este proceso.

Manso explicó que el futbolista se encuentra refugiado en su círculo más íntimo para sobrellevar el duelo y la exposición: “La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su familia, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible esta situación tan triste”.

Se retira Jesús Owono del fútbol tras la tragedia en el partido contra Tenerife

Ante las versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta decisión de abandonar definitivamente la actividad profesional, el entrenador desmintió que el arquero haya resuelto retirarse del fútbol. No obstante, aclaró que no existen plazos ni certezas respecto a un eventual retorno a las canchas y confirmó que la institución aguarda la resolución disciplinaria correspondiente sobre una posible sanción.

“Hemos hablado mucho con él estos días y, repito, no son momentos fáciles. Respetamos su vida y que lleve esta situación lo mejor posible y como pueda. Es aún muy pronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener. Él tiene que hacer lo que sienta y lo vea que puede hacer. Han salido cosas que no son ciertas y que no están respetando su intimidad”, sostuvo Manso con firmeza.

Asimismo, el director técnico salió en defensa del futbolista respecto a la naturaleza fortuita de la acción de juego que derivó en el desenlace fatal: “Es obvio que no tuvo esa intención”, afirmó, aunque admitió que “es una tragedia y tendrá que convivir con ello”. Respecto a los tiempos del guardameta, concluyó: “Le estamos dando espacio y cuando él considere oportuno ya dirá si vuelve o no”.

Cómo atraviesa el plantel de Andorra los días posteriores a la muerte de Jesús de Miguel

Mientras el club intenta retomar de manera gradual la rutina deportiva tras la suspensión del partido frente al Mallorca —correspondiente a la decimotercera fecha de LaLiga Hypermotion—, la dirigencia y el cuerpo técnico pusieron a disposición asistencia psicológica para acompañar a todos los integrantes del plantel en un escenario que calificaron como especialmente difícil de gestionar.

Antes de dar por finalizada su atención a la prensa, Carles Manso volvió a enviar un mensaje de acompañamiento hacia el entorno del atacante fallecido: “Una vez más les envío un abrazo de mucho afecto y mucho cariño. En concreto a sus padres, a su familia, a su pareja y, especialmente, a su hija. Son momentos muy jodidos”.

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