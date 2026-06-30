Con dos goles de Mbappé, Francia le ganó a Suecia 3 a 0 y se clasificó para octavos del mundial

Por su parte, el rival de turno llega con la clara premisa de patear el tablero y romper con los pronósticos iniciales. Suecia, con 4 unidades, clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar la gran sorpresa de los dieciseisavos de final y eliminar a uno de los máximos candidatos. Los dirigidos por el técnico inglés Graham Potter empezaron su camino goleando 5-1 a Túnez, luego fueron vapuleados por el mismo resultado por Países Bajos y cerraron la primera fase con un empate 1-1 contra Japón, logrando la consistencia necesaria para meterse en la ronda de los 32 mejores.

Formaciones de Francia vs. Suecia

Los entrenadores ya tienen diagramadas sus estructuras iniciales para el encuentro en Nueva Jersey: