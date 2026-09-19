Está en Netflix, apenas tiene 7 capítulos y se convirtió en la serie corta más vista en Argentina

De qué trata El club gastronómico en Netflix

La protagonista de la historia es Karen, una mujer que se instala junto a su familia en Bergen, una exclusiva localidad de los Países Bajos.

El traslado representa para ella la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero la llegada al lugar también la acercará a un grupo de matrimonios adinerados que mantienen una vida social marcada por las cenas y los encuentros privados.

Detrás de esa apariencia de perfección existirán secretos y pactos de silencio que Karen irá descubriendo de manera progresiva. Lo que inicialmente parece ser una comunidad de amigos unidos por una vida privilegiada empezará a adquirir otra dimensión.

El punto de quiebre llegará cuando una de las lujosas villas del grupo se incendiará durante la madrugada.

El siniestro tendrá consecuencias fatales. Evert, uno de los integrantes del círculo, morirá durante el incendio. Su esposa y sus hijos, en cambio, conseguirán escapar de las llamas. A partir de ese momento, el tono de la historia cambiará.

Cuántos episodios tiene El club gastronómico en Netflix

Uno de los elementos que puede explicar el atractivo de la producción es su formato. El club gastronómico tiene siete capítulos, por lo que la historia no exige una inversión extensa de tiempo para llegar a su desenlace.

La estructura de miniserie también permite que los acontecimientos avancen con rapidez. El incendio funciona como un punto de inflexión y, desde allí, la búsqueda de respuestas se convierte en el eje de la narración.

Karen no se limitará a observar lo ocurrido. Decidirá investigar y tratará de reconstruir la verdad detrás de una situación en la que cada integrante del círculo tendrá su propia versión.

La plataforma resume el conflicto con una advertencia clara: la protagonista decidirá encontrar la verdad, aunque esa búsqueda pueda tener un costo elevado.

Por qué la serie puede verse de una sola vez

La duración será otro de los aspectos que jugarán a favor de la producción. Al contar con siete episodios, la historia puede recorrerse en una sesión de pocas horas, dependiendo del ritmo de cada espectador.

Ese formato permite que los acontecimientos se sucedan sin extender innecesariamente la trama.

El misterio planteado desde el incendio también genera una estructura ideal para avanzar capítulo tras capítulo. Cada episodio podrá aportar nuevos elementos sobre el grupo y sobre la relación de Karen con sus integrantes.

La protagonista tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a avanzar para conocer la verdad. Y cuanto más descubra, más difícil será regresar al punto de partida.

El elenco principal de El club gastronómico