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Está en Netflix, apenas tiene 7 capítulos y se convirtió en la serie corta más vista en Argentina

Esta nueva serie de siete episodios escaló hasta el primer puesto de Netflix en Argentina y desplazó a la biopic de Moria con una historia cargada de secretos.

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Está en Netflix, apenas tiene 7 capítulos y se convirtió en la serie corta más vista en Argentina. (Foto: Archivo)

El club gastronómico se convirtió en uno de los títulos de Netflix que más atención concentró en Argentina y consiguió llegar al puesto número 1 del ranking de series más vistas. La producción internacional irrumpió con fuerza y logró quedarse con el liderazgo gracias a una combinación de suspenso, secretos y una historia que se desarrolla en apenas siete episodios.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva serie que adapta una película de Ricardo Darín
José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva serie que adapta una película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

El movimiento dentro del catálogo de Netflix volvió a mostrar la velocidad con la que pueden cambiar las preferencias de los espectadores.

En este caso, el fenómeno tuvo como protagonista a una miniserie neerlandesa que trasladó a la pantalla una historia basada en una novela de Saskia Noort. La producción presentó un universo de personajes adinerados, reuniones exclusivas y relaciones aparentemente perfectas que comenzaron a resquebrajarse después de un hecho dramático.

La propuesta también encontró un atractivo adicional en su duración. Con siete capítulos, la serie ofrece una historia cerrada que puede ser recorrida en pocas horas, una característica especialmente conveniente para quienes buscan una ficción breve.

De qué trata El club gastronómico en Netflix

La protagonista de la historia es Karen, una mujer que se instala junto a su familia en Bergen, una exclusiva localidad de los Países Bajos.

El traslado representa para ella la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero la llegada al lugar también la acercará a un grupo de matrimonios adinerados que mantienen una vida social marcada por las cenas y los encuentros privados.

Detrás de esa apariencia de perfección existirán secretos y pactos de silencio que Karen irá descubriendo de manera progresiva. Lo que inicialmente parece ser una comunidad de amigos unidos por una vida privilegiada empezará a adquirir otra dimensión.

El punto de quiebre llegará cuando una de las lujosas villas del grupo se incendiará durante la madrugada.

El siniestro tendrá consecuencias fatales. Evert, uno de los integrantes del círculo, morirá durante el incendio. Su esposa y sus hijos, en cambio, conseguirán escapar de las llamas. A partir de ese momento, el tono de la historia cambiará.

Cuántos episodios tiene El club gastronómico en Netflix

Uno de los elementos que puede explicar el atractivo de la producción es su formato. El club gastronómico tiene siete capítulos, por lo que la historia no exige una inversión extensa de tiempo para llegar a su desenlace.

La estructura de miniserie también permite que los acontecimientos avancen con rapidez. El incendio funciona como un punto de inflexión y, desde allí, la búsqueda de respuestas se convierte en el eje de la narración.

Karen no se limitará a observar lo ocurrido. Decidirá investigar y tratará de reconstruir la verdad detrás de una situación en la que cada integrante del círculo tendrá su propia versión.

La plataforma resume el conflicto con una advertencia clara: la protagonista decidirá encontrar la verdad, aunque esa búsqueda pueda tener un costo elevado.

Por qué la serie puede verse de una sola vez

La duración será otro de los aspectos que jugarán a favor de la producción. Al contar con siete episodios, la historia puede recorrerse en una sesión de pocas horas, dependiendo del ritmo de cada espectador.

Ese formato permite que los acontecimientos se sucedan sin extender innecesariamente la trama.

El misterio planteado desde el incendio también genera una estructura ideal para avanzar capítulo tras capítulo. Cada episodio podrá aportar nuevos elementos sobre el grupo y sobre la relación de Karen con sus integrantes.

La protagonista tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a avanzar para conocer la verdad. Y cuanto más descubra, más difícil será regresar al punto de partida.

El elenco principal de El club gastronómico

  • Loes Haverkort
  • Teun Luijkx
  • Rifka Lodeizen
  • Remko Vrijdag
  • Charlie Chan Dagelet
  • Matthijs van de Sande Bakhuyzen
  • Noortje Herlaar
  • Edwin Jonker
  • Anneke Blok
  • Jurriaan Bruinier

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: "El club gastronómico", miniserie neerlandesa de siete episodios, alcanzó el primer puesto en Argentina.
  • Trama intrigante: La serie sigue a Karen en su mudanza a Bergen, donde descubre secretos y pactos de silencio en un círculo de adinerados.
  • Punto de quiebre: Un incendio en una villa lujosa resulta en la muerte de un miembro, desencadenando una investigación sobre la verdad oculta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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