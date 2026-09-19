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Diego Santilli le bajó el tono a la tensión con Bullrich y habló del video con Lali: "Estuvo divertido"

El jefe de Gabinete habló del cruce con la senadora después de sus cuestionamientos por los cambios en Discapacidad. Además, defendió la decisión del Gobierno de reorganizar la Quinta de Olivos.

Diego Santilli le bajó el tono a la tensión con Bullrich. (Foto: archivo)

Diego Santilli le bajó el tono a la tensión con Bullrich. (Foto: archivo)

Diego Santilli buscó este sábado bajar la tensión con Patricia Bullrich luego de los cuestionamientos de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado por los cambios vinculados a Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. “Estuvo divertido el video de Patricia”, dijo el jefe de Gabinete en referencia al video de la legisladora escuchando a Lali.

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En medio de los cortocircuitos dentro del oficialismo, Santilli fue abordado por los periodistas en la puerta del Sanatorio Mater Dei, y se refirió al llamativo video que publicó Bullrich desde su despacho, en el que aparece escuchando y tarareando “No me importa”, una canción de Lali Espósito.

Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y, bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, sostuvo el jefe de Gabinete al ser consultado por la prensa.

La publicación de Bullrich se produjo después de que la senadora hiciera público su malestar por los cambios incorporados en materia de discapacidad al proyecto de Presupuesto 2027 y cuestionara que no hubieran sido discutidos previamente dentro de la mesa política del Gobierno.

Santilli asegur&oacute; que la mesa pol&iacute;tica se re&uacute;ne cada martes. (Foto: Gobierno)

Santilli aseguró que la mesa política se reúne cada martes. (Foto: Gobierno)

La reacción de Santilli quedó en línea con la posición expresada por el presidente Javier Milei, quien también le quitó dramatismo al video y consideró una “tontería mayúscula politizar el arte”. El mandatario incluso contó que, después de sus cruces públicos con Lali Espósito, escuchó algunas canciones de la artista y algunas le gustaron.

Más allá del video, Santilli se refirió directamente al reclamo de Bullrich por las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2027. La senadora había expresado luego de conocer cambios vinculados al esquema de actualización de las prestaciones por discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía por no haberlos comunicado previamente.

Bullrich cuestionó que la modificación no hubiera sido planteada durante la mesa política que reúne a los principales referentes del Gobierno y advirtió sobre las consecuencias que una situación de ese tipo puede generar en las negociaciones parlamentarias.

Frente a esos cuestionamientos, Santilli aseguró que los principales asuntos del Gobierno son tratados durante las reuniones que el oficialismo realiza los martes y remarcó que Bullrich se había retirado antes del último encuentro. “Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes”, explicó.

El jefe de Gabinete insistió así en bajar el tono de las diferencias internas en momentos en que el oficialismo se prepara para negociar en el Congreso la aprobación del Presupuesto 2027.

Santilli defendió los despidos y los cambios en la Quinta de Olivos

Santilli también se refirió a la reorganización de la Quinta Presidencial de Olivos, luego de que el Gobierno confirmara el despido de 12 trabajadores y resolviera transferir el control integral de la residencia presidencial a la Casa Militar.

El jefe de Gabinete defendió la medida y aseguró que se trató de una “decisión política” vinculada con la nueva estructura que tendrá la residencia. Las desvinculaciones provocaron el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se declaró en estado de alerta ante la decisión del Ejecutivo.

Con el nuevo esquema, la Casa Militar asumirá mayores responsabilidades sobre la seguridad y la administración de la Quinta de Olivos. El organismo depende de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

En pocas palabras

  • Santilli minimizó la tensión: El Jefe de Gabinete restó importancia al video de Patricia Bullrich escuchando a Lali Espósito.
  • Presupuesto 2027: Santilli defendió la decisión del Gobierno sobre los cambios en Discapacidad y la comunicación de los mismos.
  • Reorganización en Olivos: El Jefe de Gabinete justificó la reestructuración de la Quinta Presidencial y los despidos de personal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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