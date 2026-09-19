Diego Santilli le bajó el tono a la tensión con Bullrich y habló del video con Lali: "Estuvo divertido"

Santilli aseguró que la mesa política se reúne cada martes. (Foto: Gobierno)

La reacción de Santilli quedó en línea con la posición expresada por el presidente Javier Milei, quien también le quitó dramatismo al video y consideró una “tontería mayúscula politizar el arte”. El mandatario incluso contó que, después de sus cruces públicos con Lali Espósito, escuchó algunas canciones de la artista y algunas le gustaron.

Más allá del video, Santilli se refirió directamente al reclamo de Bullrich por las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2027. La senadora había expresado luego de conocer cambios vinculados al esquema de actualización de las prestaciones por discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía por no haberlos comunicado previamente.

Bullrich cuestionó que la modificación no hubiera sido planteada durante la mesa política que reúne a los principales referentes del Gobierno y advirtió sobre las consecuencias que una situación de ese tipo puede generar en las negociaciones parlamentarias.

Frente a esos cuestionamientos, Santilli aseguró que los principales asuntos del Gobierno son tratados durante las reuniones que el oficialismo realiza los martes y remarcó que Bullrich se había retirado antes del último encuentro. “Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes”, explicó.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

El jefe de Gabinete insistió así en bajar el tono de las diferencias internas en momentos en que el oficialismo se prepara para negociar en el Congreso la aprobación del Presupuesto 2027.

Santilli defendió los despidos y los cambios en la Quinta de Olivos

Santilli también se refirió a la reorganización de la Quinta Presidencial de Olivos, luego de que el Gobierno confirmara el despido de 12 trabajadores y resolviera transferir el control integral de la residencia presidencial a la Casa Militar.

El jefe de Gabinete defendió la medida y aseguró que se trató de una “decisión política” vinculada con la nueva estructura que tendrá la residencia. Las desvinculaciones provocaron el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se declaró en estado de alerta ante la decisión del Ejecutivo.

Con el nuevo esquema, la Casa Militar asumirá mayores responsabilidades sobre la seguridad y la administración de la Quinta de Olivos. El organismo depende de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.