Tras los picantes dichos de Santiago del Moro, Marley le respondió contundente: "Nunca le tiré..."

Asimismo, sobre la reciente edición de Gran Hermano Generación Dorada, Wiebe admitió que estas nuevas versiones mucho no le convencen. "A mí me parece que Gran Hermano es el encierro y que no se tienen que comunicar todos los días con el piso. Tienen que no saber lo que está pasando en el estudio", deslizó políticamente correcto a la hora de decir elegantemente que no le gustó.

Fue allí que la notera de Ángel de Brito aprovechó el momento para consultarle por los reciente dichos de Santiago del Moro en el móvil de LAM. Pero una vez más, Marley optó por una respuesta sin ningún tipo de agresión a la supuesta existencia de diferencias previas entre ellos, y negó de plano cualquier tipo de problema personal con el conductor de Gran Hermano.

"Yo tengo cero drama", aseveró el papá de Mirko, mientras recordaba que se saludaron lo más bien durante la última entrega de los premios Martín Fierro, remarcando que siempre tuvo la mejor onda. "Yo... la verdad que no sé. Yo nunca le tiré nada", agregó relajado sobre las declaraciones de Del Moro.

Y restándole importancia al episodio en el que Santiago no lo saludó cuando fue a participar a su version de ¿Quién quiere ser millonario? en 2020, aprovechó para recordar una anécdota suya con Mirtha Legrand en una entrega de los Martín Fierro que le tocó conducir.

Allí explicó que cuando tuvo que improvisar durante varios minutos debido a una falla técnica de la transmisión, no dudó en bajar a las mesas y saludar a celebridades como Susana Giménez, olvidándose de hacer lo propio con Mirtha Legrand dado que le habían avisado a través del apuntador electrónico -popularmente conocido como 'la cucaracha'- que todo estaba resuelto y que debía continuar con la entrega. Fue así que, según recordó, al día siguiente llamó a Chiquita para disculparse por haberla ignorado.

Qué había dicho Santiago del Moro sobre su tirante vínculo con Marley

El miércoles pasado, Santiago del Moro habló de su supuesta pelea con Marley, al afirmar que había sido su colega quien “salió públicamente a tirar mierda”, mientras palpitaba en el móvil de LAM (América TV) la final de Gran Hermano que ocurriría minutos después en la pantalla de Telefe.

Lo cierto es que Del Moro confirmó la mala onda con su colega y aseguró que el conflicto empezó “de parte de él”. Así como también confirmó lo que se venía rumoreando desde hace meses: hay mala onda con Marley.

“Él salió públicamente a tirar mierda, cosa que no entendí porque nunca él había sido así, tan mediático”, disparó Del Moro, en referencia a Marley. La frase quedó resonando en el estudio y fue Carolina Molinari quien lo empujó a explicar un poco más. “No sé por qué lo hizo ni a qué se debe. Personalmente lo conozco muy poco y no tengo ningún problema con él”, agregó, aunque fue claro al señalar que los problemas vienen “de parte de él”.

El conflicto se había instalado después de los comentarios en torno a los Premios Martín Fierro. Florencia Peña había cuestionado que Marley no estuviera nominado como mejor conductor y habló de una categoría masculina “menos competida”, lo que encendió las versiones de enfrentamiento. Además, Marley contó en distintas entrevistas episodios en los que Del Moro no lo habría saludado tras grabaciones de ¿Quién quiere ser millonario?, alimentando la idea de que había “mala onda”.

A pesar de que en la gala de los Martín Fierro de mayo de 2026 ambos conductores habían mostrado un momento distendido —Del Moro lo saludó frente a cámara y Marley bromeó diciendo que “nos amigamos”—, esta semana Santiago volvió a poner el foco en que, para él, la iniciativa de hacer público el conflicto fue de Wiebe. “Lo conozco muy poco, es un muy buen conductor, un tipo muy inteligente, pero no tengo ningún problema”, cerró.