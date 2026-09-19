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Tras los picantes dichos de Santiago del Moro, Marley le respondió contundente: "Nunca le tiré..."

El histórico conductor de Telefe habló con LAM luego de los picantes dichos de su colega y aclaró los tantos. Aquí, la palabra de Marley sobre su vínculo con Santiago del Moro y la sutil crítica a Gran Hermano.

19 sept 2026, 15:41
Tras los picantes dichos de Santiago del Moro, Marley le respondió contundente: Nunca le tiré...

Tras los picantes dichos de Santiago del Moro, Marley le respondió contundente: "Nunca le tiré..."

Tras los picantes dichos de Santiago del Moro, Marley le respondió contundente: Nunca le tiré...

Tras los picantes dichos de Santiago del Moro, Marley le respondió contundente: "Nunca le tiré..."

Después de que Santiago del Moro deslizase en el móvil de LAM (América TV) que Marley la había "tirado mierda", el programa de Ángel de Brito no dudó en ir a buscar al histórico conductor de Por el mundo y tantos otros formatos en el canal de las pelotas, para escuchar el otro lado de la campana.

Así las cosas, abordado a la entrada del canal de Martínez, Alejandro Wiebe habló de todo un poco. Desde sus próximos proyectos en el canal, su mirada de la reciente edición de Gran Hermano, su relación con las estrellas de la farándula argentina y, por supuesto, no esquivó la consulta sobre los recientes dichos de Del Moro y le respondió tajante, a pesar de que en la última entrega de los Martín Fierro pareció que habían limado sus asperezas al aire.

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Consultado sobre su regreso a la pantalla chica tras la temporada de Por el mundo Mundial, Marley confirmó que -junto al canal- está preparando una nueva temporada, la sexta, del formato de entretenimientos Minuto para ganar que promete grandes premios, nuevos desafíos y mucha diversión en las noche de Telefe.

Según confió, por estos días está definiendo con las autoridades del canal y el equipo de producción quién lo acompañará en la conducción. "Me gustaría Momi (Giardina), pero hay que ver si ella puede por su agenda", confesó. Así como también reveló que está la idea de volver a hacer un Survivor, pero en su versión Celebrities. "Fue de los éxitos más grandes de mi carrera Odisea y Survivor fue muy bueno. Hecho con famosos creo que puede llegar a explotar", confesó.

Asimismo, sobre la reciente edición de Gran Hermano Generación Dorada, Wiebe admitió que estas nuevas versiones mucho no le convencen. "A mí me parece que Gran Hermano es el encierro y que no se tienen que comunicar todos los días con el piso. Tienen que no saber lo que está pasando en el estudio", deslizó políticamente correcto a la hora de decir elegantemente que no le gustó.

Fue allí que la notera de Ángel de Brito aprovechó el momento para consultarle por los reciente dichos de Santiago del Moro en el móvil de LAM. Pero una vez más, Marley optó por una respuesta sin ningún tipo de agresión a la supuesta existencia de diferencias previas entre ellos, y negó de plano cualquier tipo de problema personal con el conductor de Gran Hermano.

"Yo tengo cero drama", aseveró el papá de Mirko, mientras recordaba que se saludaron lo más bien durante la última entrega de los premios Martín Fierro, remarcando que siempre tuvo la mejor onda. "Yo... la verdad que no sé. Yo nunca le tiré nada", agregó relajado sobre las declaraciones de Del Moro.

Y restándole importancia al episodio en el que Santiago no lo saludó cuando fue a participar a su version de ¿Quién quiere ser millonario? en 2020, aprovechó para recordar una anécdota suya con Mirtha Legrand en una entrega de los Martín Fierro que le tocó conducir.

Allí explicó que cuando tuvo que improvisar durante varios minutos debido a una falla técnica de la transmisión, no dudó en bajar a las mesas y saludar a celebridades como Susana Giménez, olvidándose de hacer lo propio con Mirtha Legrand dado que le habían avisado a través del apuntador electrónico -popularmente conocido como 'la cucaracha'- que todo estaba resuelto y que debía continuar con la entrega. Fue así que, según recordó, al día siguiente llamó a Chiquita para disculparse por haberla ignorado.

Qué había dicho Santiago del Moro sobre su tirante vínculo con Marley

El miércoles pasado, Santiago del Moro habló de su supuesta pelea con Marley, al afirmar que había sido su colega quien “salió públicamente a tirar mierda”, mientras palpitaba en el móvil de LAM (América TV) la final de Gran Hermano que ocurriría minutos después en la pantalla de Telefe.

Lo cierto es que Del Moro confirmó la mala onda con su colega y aseguró que el conflicto empezó “de parte de él”. Así como también confirmó lo que se venía rumoreando desde hace meses: hay mala onda con Marley.

“Él salió públicamente a tirar mierda, cosa que no entendí porque nunca él había sido así, tan mediático”, disparó Del Moro, en referencia a Marley. La frase quedó resonando en el estudio y fue Carolina Molinari quien lo empujó a explicar un poco más. “No sé por qué lo hizo ni a qué se debe. Personalmente lo conozco muy poco y no tengo ningún problema con él”, agregó, aunque fue claro al señalar que los problemas vienen “de parte de él”.

El conflicto se había instalado después de los comentarios en torno a los Premios Martín Fierro. Florencia Peña había cuestionado que Marley no estuviera nominado como mejor conductor y habló de una categoría masculina “menos competida”, lo que encendió las versiones de enfrentamiento. Además, Marley contó en distintas entrevistas episodios en los que Del Moro no lo habría saludado tras grabaciones de ¿Quién quiere ser millonario?, alimentando la idea de que había “mala onda”.

A pesar de que en la gala de los Martín Fierro de mayo de 2026 ambos conductores habían mostrado un momento distendido —Del Moro lo saludó frente a cámara y Marley bromeó diciendo que “nos amigamos”—, esta semana Santiago volvió a poner el foco en que, para él, la iniciativa de hacer público el conflicto fue de Wiebe. “Lo conozco muy poco, es un muy buen conductor, un tipo muy inteligente, pero no tengo ningún problema”, cerró.

     

 

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