La fuerte frase que Tini Stoessel usó para hablar del conflicto con su padre: "Un..."

Cómo fue el saludo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul

De acuerdo con el testimonio de una fan que asistió al recital, Tini Stoessel atravesó un momento de mucha emoción antes de interpretar “Me voy” y dudó de si podría continuar con la canción. En medio de esa situación, buscó con la mirada a Rodrigo De Paul entre los espectadores.

Al verlo, la cantante se dirigió directamente hacia él y le expresó: “Hola, amor”. Siempre según el relato de la espectadora, también pudo escucharse que Tini le dijo: “Me hacés bien”. Instantes después, la artista se dirigió a los hijos del futbolista: “Hola Fran, hola Bau, los amo”.

El intercambio se produjo mientras Tini permanecía visiblemente conmovida frente a miles de personas. Tras ese momento de intimidad compartido con sus seres queridos, consiguió retomar la presentación y continuar con el tema.

La situación tuvo lugar mientras la cantante atraviesa un momento personal complejo y luego de sus palabras sobre el “duelo” al que hizo referencia durante el espectáculo. Aunque no precisó públicamente qué situación motivó esa expresión, el episodio dejó en evidencia la emoción que atravesó durante la presentación.