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La fuerte frase que Tini Stoessel usó para hablar del conflicto con su padre: "Un..."

Tini Stoessel se quebró al hablar del conflicto familiar en pleno show de FUTTTURA en Colombia y recibió el apoyo del público.

19 sept 2026, 17:11
La fuerte frase que Tini Stoessel usó para hablar del conflicto con su padre: Un...

La fuerte frase que Tini Stoessel usó para hablar del conflicto con su padre: "Un..."

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Tini Stoessel vivió un momento de mucha emoción este viernes durante su show en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, en el marco de su FUTTTURA World Tour. La cantante hizo una pausa antes de interpretar “Me voy” y se refirió al difícil momento personal que atraviesa, en medio de la exposición que tomó la situación familiar.

Con el estadio colmado, la artista dejó de lado por unos instantes la dinámica del espectáculo y compartió una reflexión con quienes fueron a verla. “Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, expresó Tini frente al público, en medio la interna familiar por su patrimonio y la auditoria a su padre, su expresentante.

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El mensaje generó una fuerte conexión con los presentes, que acompañaron sus palabras desde las tribunas. Lejos de quedarse únicamente en lo personal, Tini habló sobre la manera en que la música puede convertirse en un punto de encuentro para quienes atraviesan situaciones complejas.

“Seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento, a través de las canciones, a través del amor ”, expresó.

Cómo fue el saludo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul

De acuerdo con el testimonio de una fan que asistió al recital, Tini Stoessel atravesó un momento de mucha emoción antes de interpretar “Me voy” y dudó de si podría continuar con la canción. En medio de esa situación, buscó con la mirada a Rodrigo De Paul entre los espectadores.

Al verlo, la cantante se dirigió directamente hacia él y le expresó: “Hola, amor”. Siempre según el relato de la espectadora, también pudo escucharse que Tini le dijo: “Me hacés bien”. Instantes después, la artista se dirigió a los hijos del futbolista: “Hola Fran, hola Bau, los amo”.

El intercambio se produjo mientras Tini permanecía visiblemente conmovida frente a miles de personas. Tras ese momento de intimidad compartido con sus seres queridos, consiguió retomar la presentación y continuar con el tema.

La situación tuvo lugar mientras la cantante atraviesa un momento personal complejo y luego de sus palabras sobre el “duelo” al que hizo referencia durante el espectáculo. Aunque no precisó públicamente qué situación motivó esa expresión, el episodio dejó en evidencia la emoción que atravesó durante la presentación.

     

 

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