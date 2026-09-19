Lionel Scaloni sorprendió y sumó nueve jugadores a la Selección: las nuevas caras para los amistosos

Flores debutó hace unos meses atrás y se convirtió en parte clave de Boca (Foto: Reuters)

Además, la AFA informó que Flores y Palacios entrenarán en el predio de Ezeiza, pero serán liberados para disputar los compromisos de sus respectivos clubes. Una vez finalizados esos encuentros, ambos volverán a incorporarse a los entrenamientos de la Selección.

Entre las nuevas caras sobresale Leonel Flores, una de las grandes apariciones de Boca. El delantero, que cumplió 19 años en febrero, debutó en Primera en julio frente a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina y rápidamente comenzó a ganar protagonismo en el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena.

El juvenil acumula 15 presentaciones con la camiseta del Xeneize entre Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana, con dos goles y dos asistencias. Su rendimiento le abrió ahora las puertas de la Selección Mayor por primera vez.

Andrada surgió de Vélez y suma 8 partidos desde su arribo a River. (Foto: archivo)

Otro de los jóvenes que tendrá su oportunidad es Tobías Andrada, quien llegó a River desde Vélez a mediados de este año. El mediocampista de 19 años había disputado 36 partidos con el Fortín, con tres goles y una asistencia, antes de convertirse en una de las apuestas del Millonario. Desde su llegada a Núñez sumó ocho apariciones y convirtió un tanto.

Tomás Palacios vuelve a meterse en los planes de Scaloni

La historia de Tomás Palacios también aparece entre las más destacadas de la convocatoria. Con apenas 23 años, el defensor surgido de Talleres de Córdoba ya atravesó diferentes etapas de su carrera en Argentina y Europa. Después de un préstamo en Independiente Rivadavia, fue adquirido por el Inter de Milán en 2024 por alrededor de 6 millones de euros.

Más tarde pasó a préstamo por Monza y, tras acumular pocos minutos en Italia, Estudiantes de La Plata lo incorporó a comienzos de 2026. Su rendimiento en el Pincha volvió a colocarlo en el radar de Scaloni, que ya lo había convocado para los amistosos frente a Mauritania y Zambia disputados antes del Mundial 2026.

También aparece Santiago Simón, otro futbolista con pasado en River que actualmente juega en Toluca. El polifuncional mediocampista de 24 años ya había estado bajo observación del cuerpo técnico de la Selección en 2021, cuando fue citado para entrenarse con el plantel antes de los encuentros frente a Brasil y Uruguay.

Cuándo juega la Selección argentina contra Bolivia, Burkina Faso y Benín

La Selección argentina disputará tres amistosos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El primero será ante Bolivia en Córdoba y los dos restantes se jugarán en el estadio Monumental.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Miércoles 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Sábado 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental. Martes 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental.

El último encuentro tendrá un componente especial: será la despedida formal de Lionel Messi de la Selección argentina frente al público, después de que el capitán anunciara su retiro de la Albiceleste.

La AFA también definió el cronograma para la venta de entradas. Los tickets para el partido frente a Bolivia comenzarán a venderse el lunes 21 de septiembre, mientras que el martes 22 se habilitará el expendio online para los encuentros que se disputarán en el Monumental.

La despedida de Lionel Messi en el Monumental. (Foto: archivo)

Las sanciones que deberá cumplir la Selección argentina

Los amistosos tendrán además importancia por las sanciones que arrastra el plantel después de los incidentes ocurridos en la final del Mundial ante España.

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada se encuentran entre los jugadores sancionados, mientras que Enzo Fernández también debe cumplir una fecha por su expulsión ante la selección española. El ayudante de campo Roberto Fabián Ayala, en tanto, recibió tres fechas de suspensión.

La AFA confirmó que los tres encuentros fueron reconocidos como amistosos internacionales de primer nivel, por lo que podrán computarse para el cumplimiento de las sanciones impuestas después del Mundial.

La lista completa de convocados de la Selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes), Valentín Gómez (Betis) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca), Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Tobías Andrada (River Plate) y Thiago Almada (River Plate).